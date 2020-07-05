A101'e bu hafta neler gelecek? 9 Temmuz 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

05 Temmuz 2020 Pazar 17:50 - Güncelleme: 05 Temmuz 2020 Pazar 17:50

A101 aktüel ürünlerin perşembe günü satışa sunulan indirim kataloğu yayınlandı. Her Perşembe raflarını yenileyen A101'in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Müşteriler 'A101'e bu hafta neler gelecek?' sorusuna yanıt arıyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı A101 aktüel ürünler kataloğuyla bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek. İşte A101 9 Temmuz 2020 kataloğu

A101 aktüel kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. A101 aktüel ürünler indirim listesi haberimizde. Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda; büyükbaş-küçükbaş kurbanlık, elektronik ürünler, tekstil ve mobilya ürünleri, elektronik ve elektrikli ev aletleri, hırdavat ve züccaciye ürünleri yer alıyor. İşte A101'e bu hafta gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin tamamı...

Merakla beklenen A101 aktüel ürünler kataloğunda; En az 20 Kg kemiksiz et 1/7 hisse büyükbaş kurbanlık, En az 16 Kg kurbanlık karaman koyunu, HI-LEVEL 49" Full HD Android Smart Led TV, Piranha IP Kamera, Piranha Full HD Aksiyon Kamerası, Piranha Mobil Vantilatör, GoSmart TWS Bluetooth Kulaklık, Yale LCD Ekranlı Küçük Boy Kasa, Pencere Sinekliği 130x150 cm, SEG Derin Dondurucu, Silinebilir Masa Örtüsü 150x220cm, 5 Raflı Kitaplık, Dolap İçi Raf, Şeffaf Bebek Küveti ve çok daha fazla ürün yer alıyor.

BİM 7 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU