A101'in 2 Nisan aktüelinde bu hafta neler var? A101 2 Nisan 2020 aktüel kataloğu

01 Nisan 2020 Çarşamba 15:16 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 15:16

A101 2 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak. Bu hafta A101 aktüel 2 Nisan kataloğunda; Toshiba smart led, Elton uydu alıcılı ledi, Honor 7s cep telefonu, çamaşır makinası ve kurutma makinası bulunuyor. Peki haftanın A101 aktüel ürünler kataloğunda başka neler var? İşte 2 Nisan 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu indirim listesi

A101 2 NİSAN 2020 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101 2 Nisan aktüel ürünler kataloğu Perşembe günü satışa çıkacak olan indirimlerde hangi ürünler var?

2 Nisan 2020 tarihinden itibaren indirimli olarak satışa sunulan A101 aktüel kataloğunda; Elton Uydu Alıcılı Led 829 TL, Honor 7S Cep Telefonu 799 TL’den ve Toshiba Full HD Smart Led Tv 2.099 TL’den satışa sunulacak.

Beyaz eşya sevenler ve beyaz eşyalarının yenilenmesini isteyenler için son derece uygun fiyatlar bu hafta A101 marketlerinde olacak. SEG markalı çamaşır makinesi 999 TL ve SEG markalı kurutma makinesi 1299 TL’den reyonlarda yer alacak.

Prima çocuk bezi çeşitleri 79,95 TL’den satışa sunulacak. Aptamil çocuk maması ise 14,95 TL’den satışa sunulacak. Uni baby markalı natural ıslak bebek havlusunun dörtlüsü ise 18,95 TL’den reyonlarda yer alacak.

Öte yandan çocuk oyuncaklarında birbirinden güzel indirimler sizleri bekliyor.

Telefon veya televizyonunu değiştirmek isteyenler için Toshiba markalı televizyon, Honor 7s cep telefonu ve daha çok daha fazla üründe büyük indirim fırsatı sunuluyor.