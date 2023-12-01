A2 Grup Yönetim Kurul Başkanı Altuğ Adanur'un İş Dünyasındaki Başarı Hikayesi

Ünlü İş İnsanı Altuğ Adanur'un iş dünyasındaki yıldızı, A2 Şirketler Grubu ve Adanur Şirketler Grubu ile AD-Life İlaç Firması Genel Müdürlüğü'nü yürütmesiyle parlamıştır. Ayrıca, İngiltere kökenli Messe&Pragsy şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı da üstlendi.

İş dünyasındaki başarılarıyla birlikte Adanur, sosyal sorumluluk projelerine olan duyarlılığıyla da dikkat çekmektedir. Assos Holland Türkiye temsilciliği görevini sürdüren ve özellikle Afrika'da yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiren iş insanı, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültesi öğrencilerine yönelik yardım ve projelerle toplumsal katkıda bulunmaktadır.

Ulusal güvenlik alanında AR-GE çalışmalarına liderlik ederek ülke güvenliğine katkıda bulunan Ünlü İş İnsanı Altuğ Adanur, Avrupa kökenli bir şirketi satın alarak bu alandaki etkileşimini artırmıştır. Kariyeri boyunca sadece iş başarılarına odaklanmakla kalmayan Adanur, aynı zamanda topluma yönelik ve iş dünyasındaki konumuyla birlikte sosyal sorumluluk anlayışıyla öne çıkan bir isim olmuştur.