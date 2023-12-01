İSTANBUL 20°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Aralık 2023 Cuma / 19 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9284
  • EURO
    31,5148
  • ALTIN
    1893.65
  • BIST100
    8043.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • A2 Grup Yönetim Kurul Başkanı Altuğ Adanur'un İş Dünyasındaki Başarı Hikayesi
Ekonomi

A2 Grup Yönetim Kurul Başkanı Altuğ Adanur'un İş Dünyasındaki Başarı Hikayesi

Ünlü İş İnsanı Altuğ Adanur, Malatya'da dünyaya gelmiş ve eğitim hayatına memleketinde başlamıştır. İlk ve ortaokul eğitimini tamamladıktan sonra, lise ve yükseköğrenimini başarıyla tamamlamak üzere Ankara'ya gitmiştir. Eğitimini tamamladıktan sonra iş dünyasına adım atan Adanur, kariyerine Malatya kökenli olmasına rağmen geniş bir perspektif kazanmıştır.

1 Aralık 2023 Cuma 14:52 - Güncelleme:
A2 Grup Yönetim Kurul Başkanı Altuğ Adanur'un İş Dünyasındaki Başarı Hikayesi
ABONE OL

Ünlü İş İnsanı Altuğ Adanur'un iş dünyasındaki yıldızı, A2 Şirketler Grubu ve Adanur Şirketler Grubu ile AD-Life İlaç Firması Genel Müdürlüğü'nü yürütmesiyle parlamıştır. Ayrıca, İngiltere kökenli Messe&Pragsy şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı da üstlendi.

İş dünyasındaki başarılarıyla birlikte Adanur, sosyal sorumluluk projelerine olan duyarlılığıyla da dikkat çekmektedir. Assos Holland Türkiye temsilciliği görevini sürdüren ve özellikle Afrika'da yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiren iş insanı, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültesi öğrencilerine yönelik yardım ve projelerle toplumsal katkıda bulunmaktadır.

Ulusal güvenlik alanında AR-GE çalışmalarına liderlik ederek ülke güvenliğine katkıda bulunan Ünlü İş İnsanı Altuğ Adanur, Avrupa kökenli bir şirketi satın alarak bu alandaki etkileşimini artırmıştır. Kariyeri boyunca sadece iş başarılarına odaklanmakla kalmayan Adanur, aynı zamanda topluma yönelik ve iş dünyasındaki konumuyla birlikte sosyal sorumluluk anlayışıyla öne çıkan bir isim olmuştur.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.