AB destekli proje başlıyor! Türkiye, Bulgaristan ve Gürcistan'dan güç birliği

Trabzon Ticaret Borsası'nda sürdürülebilir ve dayanıklı bir tarım için istilacı türler ve iklim değişikliği ile mücadelede teknoloji tabancı uygulamalar yoluyla işbirliği (AGRICOOP) projesinin toplantısı yapıldı. Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve 18 ay sürecek olan projenin toplantısına Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan ve akademisyenler katıldı.

İSTASYONLARDA YER ALAN TUZAKLAR SAYESİNDE BÖLGEDEKİ ZARARLI YOĞUNLUĞU ANLIK OLARAK İZLENECEK

Türkiye, Bulgaristan ve Gürcistan'ın ortaklığında gerçekleştirilecek proje kapsamında belirlenen pilot sahalara, iklim verileri ve zararlı istilacı türlere ilişkin bilgileri eş zamanlı olarak aktaracak akıllı tespit istasyonları kurulacak. Her pilot bölgede en az üç arazi sahası belirlenecek ve toplamda 15 istasyonun faaliyete alınacak. İstasyonlarda yer alan tuzaklar sayesinde bölgedeki zararlı yoğunluğu anlık olarak izlenecek, toplu veriler ise mobil uygulamalar üzerinden üreticilere ulaştırılarak erken uyarı sistemi oluşturulacak.

ÇİFTÇİLER, UYGULAMA ÜZERİNDEN ZARARLI TÜRLERİ FOTOĞRAFLA TANIMLAYABİLECEK

Proje kapsamında ülkelerde çiftçilerin zararlıları tespit etmesini kolaylaştıracak MAPPEST isimli mobil uygulama geliştirilecek. Çiftçiler, uygulama üzerinden zararlı türleri fotoğrafla tanımlayabilecek, risk değerlendirmesi yapabilecek ve zararlı yoğunluğunu anında raporlayabilecek. Uygulamanın etkin biçimde kullanılabilmesi için proje bölgelerinde en az 200 çiftçiye yüz yüze eğitim verilecek.

Projenin ilerleyen aşamalarında zararlı istilacılarla mücadele yöntemleri, biyoteknik uygulamalar, iklim dostu tarım politikaları ve MAPPEST kullanımına yönelik eğitimler düzenlenecek. Üç pilot bölgede toplamda 300 çiftçiye uygulamalı eğitim verilmesi planlanıyor.

EYYÜP ERGAN: "ORTAK AKILLA UYGULANABİLİR ÇÖZÜMLER GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Toplantıda konuşan Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, "İklim değişikliği ve istilacı yabancı türler bugün tarımsal üretimimize ve gıda güvenliğini doğrudan etkileyen en önemli küresel sorunlar arasında yer almaktadır. Bu projeyi tarım sektörünün iklim değişikliğine karşı dayanıklılığını arttırmak, sahadaki riskleri doğru tespit etmek ve ortak akılla uygulanabilir çözümler geliştirmek için yapıyoruz" dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kibar Ak ise "Orta ve Doğu Karadeniz için ekonomik ve ekolojik açıdan risk oluşturduğu tespit edilen 3 tür var. Kahverengi kokarca, yalancı kelebek ve turunçgil uzun antenli böcek var. Bunlar şu anda var ama ileriki yıllarda neyin olacağını ön göremiyoruz. Böyle projeler ileride karşılaşacağımız sorunlar nedeniyle son derece önemli" ifadelerini kullandı.