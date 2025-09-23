İSTANBUL °C / °C
AB ile Endonezya arasında ticaret köprüsü kuruluyor

Avrupa Birliği ile Endonezya arasında yıllardır süren serbest ticaret anlaşması müzakerelerinde sona gelindi.

AB ile Endonezya arasında ticaret köprüsü kuruluyor
AB Komisyonu, AB ve Endonezya arasındaki Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (CEPA) ve Yatırım Koruma Anlaşması (IPA) müzakerelerinin olumlu sonuçlandığını açıkladı.

Açıklamada, anlaşmaların kapsamlı ve karşılıklı faydalı oldukları, bunun ekonomi, ticaret ve yatırım bağlarını güçlendireceği, enerji ve ham maddelerde yeni fırsatlar sunacağı ve tedarik zincirlerini kuvvetlendireceği bildirildi.

Anlaşmanın, tarım ve gıda ürünleri ile birlikte otomotiv, kimya ve makine sektörlerine uygulanan tarifeleri düşüreceği belirtilen açıklamada, AB ihracatçılarının Endonezya pazarına yönelik malları için ödedikleri vergileri azaltacağı, Avrupa ürünlerinin Endonezyalı tüketiciler için daha uygun fiyatlı ve ulaşılabilir hale geleceği kaydedildi.

Açıklamada, anlaşma ile AB şirketlerinin Endonezya pazarına erişimin artacağına işaret edilerek, gümrük vergilerinin yüzde 98,5'inin kaldırılacağı, ürün ihracatına ilişkin prosedürlerin basitleştirileceği ifade edildi.

AB ile Endonezya arasında serbest ticaret anlaşması müzakerelerine 2016 yılında başlanmıştı.

Anlaşma, bu aşamadan sonra üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanmasının ardından yürürlüğe girecek.

