AB Komisyonu'nda ''Türkiye'yi de dahil edelim'' müzakeresi: Baykar-Leonardo anlaşması tesadüf değil

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Avrupa Birliği'nin yeni 150 milyar Euro'luk savunma bütçesinden Türkiye'nin de yararlanmasını istemesi Avrupa gündemine damga vurdu.

7 Mart'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Scholz, Avrupa savunma endüstrisinin finansmanına ilişkin, AB Komisyonun iyi önerilerde bulunduğunu aktararak, "Avrupa düzeyinde yakın koordinasyon içinde olmamız ve İngiltere, Norveç ve Türkiye gibi AB dışındaki ortaklarla da görüşmemiz iyidir. Bu kredilerle desteklenebilecek projelerin, Almanya gibi bu tür kredileri kullanmayan ülkelerin yanı sıra İngiltere, Norveç, İsviçre veya Türkiye gibi AB üyesi olmayan ancak bizimle yakın çalışan ülkelere de açık olması bizim için çok önemlidir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Avrupa savunma endüstrisinin finansmanın görüşüldüğü AB Komisyonu'nda Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un fondan AB'ye üye olmayan ülkelerin yararlanması önerisine karşı çıktığını yazan Batı basını, "Ancak Fransa'nın muhalefetine rağmen, birlik dışındaki ülkelerin bütçeyi kullanması kararının çıkabileceği yorumu yapılıyor" ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu'nda Türkiye'nin ilgi odağı olduğunu yazan Yunan basınında ise çarpıcı bir analiz yazısı kaleme alındı.

"Yeni savaşta Avrupa ve Türkiye" başlıklı yazıda silahlanmanın yeni gerçekliğine vurgu yapıldı.

AB'nin Türkiye'nin Avrupa çerçevesinde aktif rol almasını kabul ettiği belirtilen analiz yazısında "Türkiye'nin sadece arabulucu olarak değil, aynı zamanda AB'ye güvenlik "garantörü" olarak da giderek artan bir role sahip olduğu kabul edilmektedir" denildi.

Bu bağlamda Türkiye'nin önde gelen insansız hava araçları üreticisi Baykar ile Avrupa'nın en büyük savunma firmalarından İtalyan Leonardo arasında insansız teknolojilerde ortaklık anlaşması imzalanmasının tesadüf olmadığı belirtildi.

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