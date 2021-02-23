AB toparlanma paketinin ‘yeşil' detayları! ''Türkiye çok büyük bir potansiyele sahip''

AA 23 Şubat 2021 Salı 14:23 - Güncelleme: 23 Şubat 2021 Salı 14:23

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) tarafından 2013 yılından bu yana düzenlenen "Sürdürülebilir Finans Forumu"nun 7'ncisi çevrim içi gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında SKD Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Aybala Şimşek moderatörlüğünde düzenlenen panelde konuşan Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Ekonomik, Mali ve Sosyal Politikalar Daire Başkanı Nihal Samsun Karabacak, AB Yeşil Mutabakat Süreci'ne ilişkin bilgi verdi.

Yeşil Mutabakat'ın AB'nin hem büyüme hem de kalkınma stratejisi olduğuna işaret eden Karabacak, ekonominin tüm sektörlerinde önlemler içeren bir yol haritası sunduğunu anlattı.

Karabacak, AB'nin bu girişimle yeşil dönüşüm konusunda dünyada öncü rol üstlenmek istediğini belirterek, "Bu dönüşüm, tüketim ve üretim modellerinde köklü değişiklikleri gerektiriyor. Bu sebeple Kovid-19 krizi ile birlikte daha da önem kazandı. Salgın, sürdürülebilirliğin önemini bir kez daha ortaya koydu. Böyle olunca AB, Kovid-19 krizinin etkilerini aşmak için Yeşil Mutabakat hedefleri ile uyumlu bir toparlanma girişimi başlattı. Kamu ve özel sektör yatırımlarının yeşil dönüşüm hedeflerine yönlendirilmesi amaçlanıyor." dedi.

Dönüşümün finansmanı için planlanan süreçler hakkında bilgi veren Karabacak, bu süreci Türkiye'nin de yakından takip ettiğini, bu bağlamda da Türkiye'de önemli çalışmaların yürütüldüğünü dile getirdi.

- "AB, YEŞİL DÖNÜŞÜM PROJESİNDE YALNIZ DEĞİL, ÖNCÜ ROL OYNUYOR"

Karabacak, "Bu süreci AB ile ilişkilerimizde önemli bir fırsat olarak görüyoruz ve süreçten daha fazla yararlanmak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğü Tek Pazar, Rekabet ve Teknik Mevzuat Daire Başkanı Mehmet Ergünal, konunun finansman boyutunu ele aldı.

AB Yeşil Mutabakat Süreci'ni bir seferberlik olarak gördüklerine işaret eden Ergünal, "Bu dönüşüm çerçevesinde bütün sektörlerin uyumu gerekiyor, bu çok büyük bir ödev. Bunun içinde yer almak, buna uyum sağlamak, Türkiye'nin rekabetçiliği açısından son derece önemli. AB, yeşil dönüşüm projesinde yalnız değil, öncü rol oynuyor. Bu koşullarda rekabetçiliğimizi nasıl koruruz bu önemli. Bu durum çok büyük ekonomik etkileri karşımıza koyuyor. Yeşil dönüşüme uygun ürünleri üretmek ve bunu yeşil şekilde pazara sunmak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin finansman ihtiyacının tespit edilmesi gerektiğini dile getiren Ergünal, ihtiyaç duyulan dönüşümün çok geniş kapsamlı yatırım ve finansman gerektirdiğini anlattı.

- "REKABETÇİ BİR EKONOMİ, YEŞİL, DİJİTAL VE KAPSAYICIDIR"

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği Başkan Yardımcısı Gianpiero Nacci de rekabetçi ve modern bir ekonominin; yeşil, dijital ve kapsayıcı olduğunu ve bir banka olarak bunları öncelik haline getirdiklerini ifade etti.

Nacci, Türkiye'nin çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, "Bu durum, büyüyen iç pazarla, Türkiye'nin küresel ticaret merkezi konumuyla ve aynı zamanda ülkenin insan kaynağıyla bağlantılı." değerlendirmesinde bulundu.

ABN Amro Bank Sürdürülebilirlik Danışmanı Jan Raes ise yeşil tahvilin amacının, atmosferdeki sera gazlarının azaltılmasına katkıda bulunan varlıkları finanse etmek olduğuna işaret ederek, "Yeşil tahvillerin ortak amacı budur. Bu, belirli varlıklara ne kadar karbon eklendiğini belirten ve küresel ısınmayla bağlantı kuran bir ölçüdür." diye konuştu.

Vigeo Eiris Sürdürülebilir Finans İş Geliştirme Müdürü Benjamin Cliquet ise, Türkiye'nin oldukça aktif bir pazar olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türk bankaları, 'yeşil danışmanlar' olarak, sürdürülebilir finansman operasyonlarını geliştirmek ve Türk ekonomisinde mükemmel fırsatları bulmak için rollerini öğreniyorlar. Türkiye'de yenilenebilir enerji konusundaki önemli istek düşünüldüğünde, bu yeşil varlıkları, yeşil ve sürdürülebilir krediler yoluyla finanse etmek için bazı fırsatlar olmasını elbette bekleyebiliriz."