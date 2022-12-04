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Ekonomi

AB ve Rumları köşeye sıkıştıracak taktik: Türkiye bunu yaparsa bir taşla birkaç kuş vurur

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamlelerine yönelik çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Avrupa Birliği, Yunanistan ve Rumları köşeye sıkıştıracak bir taktik önerisinde bulundu. 'Doğu Akdeniz'de sondaj ve sismik araştırma gemilerimize KKTC bayrağı çekerek faaliyet gösterilmesi düşünülmelidir' çağrısında bulunan Yaycı, 'Bu girişime Yunanistan-Rum ikilisinin kışkırtmasıyla AB itiraz etmeye kalkacak olursa kendi tezleriyle çelişir. İtiraz ederlerse de doğrudan Türkiye'ye bir şey söyleyemezler. Söylerlerse de Türkiye çıkıp, 'Biz KKTC'yi bağımsız bir devlet olarak tanıyoruz, ona müracaat edin' der. Müracaat edeler ise de KKTC'yi tanımış olurlar. Böylece bir taşla birkaç kuş vurmuş oluruz.' değerlendirmesinde bulundu.

Star Gazetesi4 Aralık 2022 Pazar 13:39 - Güncelleme:
AB ve Rumları köşeye sıkıştıracak taktik: Türkiye bunu yaparsa bir taşla birkaç kuş vurur
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Türkiye'nin askeri güç kullanmadan, diplomatik ve hukuki imkanlarla Doğu Akdeniz'deki haklarını koruyabileceğini ve KKTC'nin tanınabileceğini her fırsatta dile getiren Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRK DEGS) Başkanı, Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ni, Yunanistan'ı ve Rumları Mavi Vatan'da köşeye sıkıştıracak bir taktik önerisinde bulundu.

Cihat Yaycı, TÜRK DEGS'in sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamasında, Türkiye'nin sondaj ve sismik araştırma gemilerinden birkaçına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağının çekilmesini önerdi.

"GEMİLERE KKTC BAYRAĞI ÇEKİLMELİ"

Cihat Yaycı şu ifadeleri kullandı:

"Devletimiz eğer kendi bayrağı ile sondaj ve sismik araştırma faaliyeti yapmayı şu an uygun görmüyor ise, gemilerimizin belli bir süreliğine KKTC'ye devredilmesi ve KKTC'ye devredildikten sonra bunlara KKTC bayrağı çekilerek faaliyet göstermeleri düşünülmelidir."

AB, YUNANİSTAN VE RUMLARI KÖŞEYE SIKIŞTIRACAK TAKTİK: İTİRAZ EDEMEZLER

Avrupa Birliği'nin KKTC bayraklı gemilere itiraz edemeyeceğini belirten Cihat Yaycı, "Bu girişime Yunanistan-Rum ikilisinin kışkırtmasıyla AB itiraz etmeye kalkacak olursa kendi tezleriyle çelişir. Çünkü AB, Kıbrıs Adası'nda Türkler ve Rumların tümünün hakkı olduğunu savunuyor. O zaman KKTC bayrağı asılı araştırma gemilerine itiraz etmemesi gerekir." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE BÖYLECE BİR TAŞLA BİRKAÇ KUŞ VURUR"

Avrupa Birliği'nin KKTC bayraklı gemilere itiraz etmek için KKTC'ye müracaat etmesi halinde, AB'nin Kıbrıs'taki Türk devletini tanımış olacağını vurgulayan Yaycı, "İtiraz ederlerse de doğrudan Türkiye'ye bir şey söyleyemezler. Söylerlerse de Türkiye çıkıp, 'Biz KKTC'yi bağımsız bir devlet olarak tanıyoruz, ona müracaat edin' der. Müracaat edeler ise de KKTC'yi tanımış olurlar. Böylece bir taşla birkaç kuş vurmuş oluruz." dedi.

Star Gazetesi

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