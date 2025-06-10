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Ekonomi

Abartı değil, Türkiye denizde ''kale'' kurdu... Uluslararası örgütten yerli teknolojiye tam not

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gemilerin Uzak Mesafeden Tanımlanması ve İzlenmesi (LRIT) Sistemi'nin deniz kazalarının takibinden arama kurtarma operasyonlarına ve çevre güvenliğine kadar pek çok stratejik alanda görev üstlendiğini belirterek, 'Denizlerde dijital bir kale kurduk desek abartmış olmayız.' ifadesini kullandı. Uraloğlu, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMSO) tarafından her yıl yapılan denetimlerde söz konusu sistemin tam not aldığını söyledi.

AA10 Haziran 2025 Salı 15:21 - Güncelleme:
Abartı değil, Türkiye denizde ''kale'' kurdu... Uluslararası örgütten yerli teknolojiye tam not
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Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türksat'ın geliştirip işlettiği yerli ve milli LRIT Sistemi'nin, Türkiye'nin denizlerdeki egemenliğini dijital güvenlik çerçevesinde güçlendirdiğini ve bu sayede denizlerdeki gözlerinin her an açık olduğunu bildirdi.

Sistem sayesinde Türk bayraklı gemilerin dünya üzerindeki her noktadan anlık olarak izlenebildiğine dikkati çeken Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Bu sistem, deniz kazalarının takibinden arama kurtarma operasyonlarına ve çevre güvenliğine kadar pek çok stratejik alanda görev üstleniyor. Denizlerde dijital bir kale kurduk desek abartmış olmayız. Türkiye'nin arama-kurtarma sahasındaki tüm hareketleri tek bir platform üzerinden izleniyor. Gemi bilgileri, seyrüsefer rotaları, yolcu, 300 groston ve üzeri kargo verileriyle daha birçok bilgi artık tek bir sistemde toplanıyor. Denizlerimiz 7 gün 24 saat gözetim altında. Türk bayraklı gemiler, dünyanın neresinde olursa olsun, bizim gözetimimizde. Denizlerdeki gözümüz Türksat, güvenliğin de teminatı oldu. Çünkü bu altyapı, kriz anlarında müdahale süremizi kısaltıyor, denizlerimizdeki güvenliği önemli ölçüde artırıyor."

- IMSO'DAN TAM NOT ALDI

Uraloğlu, altyapının hem ulusal hem de uluslararası deniz taşımacılığı için kritik önemde olduğunu belirterek, Türksat'ın geliştirdiği sistemin Türkiye'nin dijital egemenlik vizyonunun denizlerdeki yansıması olduğunu kaydetti.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMSO) tarafından her yıl yapılan denetimlerde söz konusu sistemin tam not aldığına işaret eden Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Mevcut altyapımızla LRIT Sistemi'nin siber güvenliğini de dünya standartlarının üzerine taşıdık. Uluslararası alanda aldığımız bu olumlu değerlendirme, Türkiye'nin denizcilik vizyonunun bir yansımasıdır. Bugün geldiğimiz noktada bir geminin konumu, yük durumu, limana yanaşma zamanı gibi bilgiler anlık olarak takip edilebiliyor. Bu teknolojik altyapı, Türkiye'nin denizlerdeki dijital dönüşümünün en somut örneklerinden biridir."

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