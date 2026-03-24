ABD/İsrail-İran savaşını ele alan ABD medyasında yer alan analizde Türkiye'nin küresel diplomasine övgüde bulunuldu.

"TÜRKİYE GÖRMEZDEN GELİNEMEYECEK BİR ÜLKE"

Analizde, "Ortadoğu'nun son dönemdeki tüm istikrarsızlığına rağmen, bir şey açık: Türkiye, kendisini bölgenin vazgeçilmez bir dayanağı olarak konumlandırmaya devam ediyor. Türkiye, Washington, Tahran veya Riyad'ın görmezden gelemeyeceği bir ülke. Değişen ittifaklar, çöken rejimler ve devlet dışı aktörlerle tanımlanan bir dünyada Ankara, uyum sağlama sanatına dayalı bir rol üstleniyor" ifadeleri yer adı.

Körfez ve komşu ülkelerle pragmatik bir ilişki yürüttüğü kaydedilen Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın genelinde nüfuzunu genişlettiği vurgulandı.

Irak'ın Basra Körfezi'ndeki Faw Limanı'ndan Türkiye ve oradan Avrupa'ya ticareti kolaylaştıracak kara ve demir yolu ulaşımını sağlayacak olan Kalkınma Yolu Projesi'ne dikkat çekildi.

Kalkınma Yolu'nun bölgenin amiral gemisi haline geldiği belirtilen yazıda, "Bu proje Türkiye'yi Bağdat'ın uzun vadeli vizyonunda sağlam bir yere oturtuyor. Irak ve Suriye'de daha çok pragmatik ortaklıklarla tanımlanan, sahada en iyi seçenekleri sunabilenlerin nüfuz kazandığı, daha çok iş birliğine dayalı bir bölgesel düzen ortaya çıkıyor. Bu değişim, etkisi ideolojiden değil, birden fazla alanda politika uygulama yeteneğinden kaynaklanan Türkiye gibi aktörleri destekliyor." ifadeleri yer aldı.

Bu stratejiyle Ankara'nın rolünün ABD/İsrail-İran savaşının ardından daha da önem kazandığı belirtildi. Türkiye'nin motivasyonunun basit kriz yönetiminden daha öteye uzandığı vurgulandı.