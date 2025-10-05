ABD, Batı'nın yerini aldığımızın farkında: Türkiye bize yardım edebilir

ABD basını Türkiye'nin Afrika'da büyük bir nüfuza sahip olduğunu ve bazı açılardan çıkarlarının ABD'nin çıkarlarıyla örtüştüğünü yazdı.

Türkiye-ABD ilişkilerinin Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası yükselişe geçtiği kaydedilen haberde ABD'li yetkililerinin Afrika'da Türkiye ile iş birliği yapmaları gerektiğine vurgu yaptı.

Avrupa'nın etkisinin azaldığı ve ABD'nin kıtaya yaptığı yardım ve savunma harcamalarını azaltmaya çalıştığı bir dönemde, Türkiye'nin kıtada önemli bir rol oynadığının altı çizildi.

Çin ve Rusya'nın ortaya çıkan boşluğu doldurmak için yarıştığı bir zamanda Türkiye'nin ABD'nin destekleyebileceği potansiyel bir alternatif olduğu belirtildi.

Türkiye'nin son 20 yılda Afrika'daki varlığını önemli ölçüde genişlettiğinden bahsedilen haberde, "Türkiye'nin artan rolü göz önüne alındığında, ABD iş birliği alanlarını belirlemelidir. Terörle mücadele de bu alanlardan biridir. Hem Amerika hem de Türkiye, Somali ve Batı Afrika ülkelerinde hızla büyüyen El Kaide ve DEAŞ'la mücadelesine yardımcı olmak için eğitmen ve ekipman gönderdi. Türkiye'nin halihazırda Nijer'e eğitmen göndermeyi planlıyor" denildi.

Terörle mücadeleden sonra iş birliği alanlarından bir diğeri olarak enerjiye işaret edildi. Türkiye'nin enerji arzını çeşitlendirmek için Afrika'ya yöneldiği, ABD'nin bu fırsatı değerlendirmesi gereken önemli alanlardan biri olduğu belirtildi.

Türkiye'nin "kazan-kazan" stratejisinin Afrika'nın eski Avrupalı efendilerinin aleyhine işlediği kaydedildi.

Türkiye'nin aynı zamanda Afrika'daki Çin veya Rusya nüfuzuna karşı potansiyel bir koruma görevi gördüğü belirtilen haberde, "Türkiye'nin Afrika'daki artan rolü, Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'nın daha geniş nüfuzunun zorluklarla karşı karşıya olduğu bir dönemde onu potansiyel bir ortak konumuna getiriyor. ABD yetkilileri inisiyatif alarak ve özellikle terörle mücadele, enerji ve altyapı gibi ortak çıkar alanlarında Türkiye ile daha fazla iş birliği fırsatları değerlendirerek olumlu bir çalışma ilişkisi oluşturabilirler" ifadeleri yer aldı.