ABD borsaları düşüşle kapandı

Kapanış, Dow Jones Endeksi yüzde 0,77 azalışla 25.989,30 puana, S&P 500 Endeksi yüzde 0,92 kayıpla 2.781,01 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 1,65 düşüşle 7.406,90 puana geriledi.

Analistler, endekslerin yönü üzerinde düşen petrol fiyatları ve Çin ekonomisinin yavaşlamasının etkili olduğuna işaret etti.

Öte yandan, ABD’de bugün açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ekimde aylık yüzde 0,6 artarak son 6 yılın en hızlı yükselişini kaydetti. Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (UMICH) ise kasım başında 98,3'e geriledi.