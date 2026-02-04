ABD-Çin krizi! Türkiye stratejik ortak haline geliyor

ABD Donanması'nın, Çin ile derinleşen stratejik rekabet ortamında filosunu büyütmek amacıyla Türkiye ile deniz gemi inşası alanında işbirliği görüşmeleri yürüttüğü öne sürüldü.

Middle East Eye'ın haberine göre, ABD Donanması yetkilileri geçen yıldan bu yana Türkiye ile temas halinde. Görüşmelerin, Washington'un artan gemi ihtiyacına çözüm bulma arayışının bir parçası olduğu ifade ediliyor.

TÜRKİYE ABD'NİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Son yıllarda savunma sanayii ve tersanecilikte önemli bir ivme yakalayan Türkiye, bu alandaki kapasitesiyle ABD'nin dikkatini çekti. Haberde, Türk tersanelerinin aynı anda Türk ve Pakistan donanmaları için 30'dan fazla savaş gemisi inşa edebilecek üretim gücüne sahip olduğu vurgulandı.

Türkiye'nin MİLGEM projesi kapsamında geliştirdiği yerli ve özgün savaş gemisi tasarımlarının da Ankara'yı küresel ölçekte öne çıkaran unsurlar arasında yer aldığı kaydedildi.

ABD TÜRKİYE'NİN KAPASİTESİNİ DEĞERLENDİRDİ

Yetkililere göre ABD'li temsilciler, görüşmeler sırasında Türkiye'nin gemi parça tedarik zincirini ve tersanelerin ABD Donanması için fırkateyn üretiminde rol üstlenip üstlenemeyeceğini değerlendirdi. Middle East Eye, temasların Trump yönetiminin Amerikan tersanelerini yeniden canlandırma ve donanma kapasitesini artırma hedefiyle bağlantılı olduğuna dikkat çekti.

'MÜTTEFİK ODAKLI ÜRETİM' STRATEJİSİ

ABD, gemi inşa kapasitesini artırmak için daha önce Japonya ve Güney Kore gibi müttefiklerle işbirliğine gitmişti. Güney Koreli Hanwha Group'un Aralık 2024'te Philadelphia'daki Philly Shipyard'ı satın alması, bu yaklaşımın somut örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

Ancak bu süreç her alanda sorunsuz ilerlemedi. ABD Donanması, Aralık 2025'te İtalyan Fincantieri ile yürütülen Constellation sınıfı fırkateyn programının iptal edildiğini açıklamıştı. Söz konusu iptal, Washington'un alternatif üretim merkezlerine yönelmesini hızlandırdı.

"TRUMP YÖNETİMİ TÜRKİYE İLE GÖRÜŞTÜ" İDDİASI

ABD yasaları savaş gemilerinin yurt dışında inşasına ciddi sınırlamalar getirirken, Başkan Donald Trump bu konuda daha esnek bir tutum sergilediklerini dile getirdi. Trump, ocak ayında yaptığı açıklamada, "Gemi inşasını yeniden başlatmak istiyoruz. Gerekirse müttefiklerden yararlanabiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

Middle East Eye'a konuşan bir ABD'li yetkili ise Amerikan tersanecilik sektörünün ciddi bir darboğazdan geçtiğini belirterek, Trump yönetiminin bu ihtiyacı karşılamak için Türkiye ile görüşmeler yaptığını öne sürdü.