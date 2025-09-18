İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Eylül 2025 Cuma / 27 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4535
  • EURO
    48,9483
  • ALTIN
    4848.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • ABD devinden yapay zeka hamlesi! 2 milyar sterlin yatırım yapılacak
Ekonomi

ABD devinden yapay zeka hamlesi! 2 milyar sterlin yatırım yapılacak

ABD'li çip şirketi Nvidia, İngiltere'nin yapay zeka girişim ekosistemini canlandırmak üzere 2 milyar sterlin yatırım yapacağını bildirdi. Nvidia Üst Yöneticisi Jensen Huang, İngiltere'nin dünya çapında üniversiteler, cesur girişimciler, önde gelen araştırmacılar ve en son teknoloji süper bilgisayarların bir araya geldiği 'doğru' anını yaşadığını kaydetti.

AA18 Eylül 2025 Perşembe 23:22 - Güncelleme:
ABD devinden yapay zeka hamlesi! 2 milyar sterlin yatırım yapılacak
ABONE OL

Şirketten yapılan açıklamada, 2 milyar sterlinlik yatırım taahhüdünün ülkede ekonomik büyümeyi teşvik etmek, daha yenilikçi yapay zeka teknolojileri geliştirmek, yeni şirketler ile işler yaratmak ve İngiltere'nin küresel yapay zeka pazarında rekabet gücünü artırmak için kullanılacağı aktarıldı.

Açıklamada, Nvidia'nın Accel, Air Street Capital, Balderton, Hoxton Ventures ve Phoenix Court şirketleri ile işbirliği yaparak, yapay zeka girişimlerine yeni sermaye sağlayacağı ve İngiltere'nin yapay zeka ekosistemini canlandıracağı belirtildi.

Yatırımın ülkenin Londra, Oxford, Cambridge ve Manchester gibi önemli merkezlerine yeni sermaye ve gelişmiş yapay zeka altyapısı getireceğine işaret edilen açıklamada, ayrıca ülke çapındaki araştırmacı ve geliştiricilerin yeni nesil yapay zeka işlerini büyütmelerini sağlayacağı vurgulandı.

"ÇABALARIMIZI İKİYE KATLIYORUZ"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Nvidia Üst Yöneticisi Jensen Huang, İngiltere'nin dünya çapında üniversiteler, cesur girişimciler, önde gelen araştırmacılar ve en son teknoloji süper bilgisayarların bir araya geldiği "doğru" anını yaşadığını kaydetti.

İngiltere'ye yatırım yapmak için daha iyi bir zaman olamayacağını vurgulayan Huang, "Yeni sermaye ve gelişmiş altyapı ile İngiltere'nin yapay zeka inovasyonunun bir sonraki dalgasına liderlik etmesini sağlamak için çabalarımızı ikiye katlıyoruz." ifadesini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail, Mahna Kulesi'ni bombaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.