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Ekonomi

ABD Fed Başkanı Powell: Coronovirüsün ABD'ye ''biraz'' etkisi olacak

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Çin'den yayılarak küresel ekonominin geri kalanını etkileyebilecek coronavirüsün ABD üzerinde de 'biraz' etkisi olacağını söyledi.

DHA13.02.2020  09:07 - Güncelleme: 13.02.2020  09:14

ABD Kongresi Finansal Hizmetler Komitesi'ndeki yarıyıllık "Para Politikası Raporu"na ilişkin sunumunda, coronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından izlediklerini vurgulayan Powell, salgının ABD ekonomisi üzerindeki olası etkilerinin yakında verilere yansıyacağına işaret etti.

Buna karşın, coronavirüsün ekonomi üzeindeki etkilerinin boyutlarına ilişkin öngörüde bulunmak için de "çok erken" olduğunu söyledi. Bu süre içinde Çin ile turizm ve ticaretin biraz gerileyeceğinin öngörüldüğünü belirten Powell, piyasalardan da "güçlü tepki" beklenebileceğinin altını çizdi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de, coronavirüsün ekonomi üzerindeki olumsuz etkisinin 2020'nin ötesinde devam etmeyeceğini söyledi. Senato Finans Komitesi'ne Trump yönetiminin bütçe planını sunmadan önce açıklamalarda bulunan Mnuchin, coronavirüsün Trump yönetiminin ABD ekonomisi için uzun vadeli büyüme tahminlerini etkilemeyeceğini vurguladı.

"Coronavirüsün bu yılın ötesinde bir etkisinin olmasını beklemiyorum" diye konuşan Mnuchin, Çin'deki salgının genel olarak etkisini değerlendirmek için 3-4 haftalık veriye daha ihtiyaç olduğunu da ekledi.

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