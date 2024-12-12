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Ekonomi

ABD gözünü kripto para piyasasına dikti! Trump: Harika bir şey yapacağız

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, kripto para birimleriyle ilgili 'harika bir şey' yapacaklarını belirterek, ABD'nin bu alanda lider olmak istediğini ifade etti.

AA12 Aralık 2024 Perşembe 21:25 - Güncelleme:
ABD gözünü kripto para piyasasına dikti! Trump: Harika bir şey yapacağız
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Trump, CNBC'ye verdiği röportajda, kripto para birimleriyle ilgili politikalarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Beyaz Saray'daki görevine 20 Ocak'ta resmen başlayacak Trump, "Kripto ile harika bir şey yapacağız çünkü Çin'in ya da sadece Çin değil, başka ülkelerin de bunu benimsemesini istemiyoruz, biz lider olmak istiyoruz." dedi.

ELEKTRİK ÜRETİMİ SİNYALİ

Trump, ABD'nin yapay zekada da çok ileride olacağını dile getirerek, bu alandaki ihtiyaçları karşılamak için büyük miktarda elektrik üretmeleri gerektiğini kaydetti.

Amerikalı yatırımcılara da seslenen Trump, "Çok güzel günler göreceğinizi düşünüyorum. Pek çok teşvik verilecek." diye konuştu.

BİTCOİN'İN FİYATINDA YÜKSELİŞ

Trump'ın açıklamalarının ardından kripto para birimi Bitcoin'in fiyatında yükseliş görüldü.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin'in fiyatı son 24 saatte yüzde 1'e yakın değer kazandı ve 102 bin doların üzerini gördü.

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