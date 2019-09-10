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ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret için ilk adım

Ticaret Bakanı Pekcan, ABD'li mevkidaşı ile düzenlediği basın toplantısında, 'Tekstil, mobilya, mermer, otomotiv, sivil havacılık, çimento ve kimya gibi bazı sektörleri öncelikli sektörler olarak belirledik.' dedi.

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Tekstil, mobilya, mermer, otomotiv, sivil havacılık, çimento ve kimya gibi bazı sektörleri öncelikli sektörler olarak belirledik." açıklamasında bulundu.
 
Bakan Pekcan, "Türkiye açısından demir çelik gibi sektörlerde karşılaştığımız engeller Genelleşmiş Preferanslar Sistemi'nden (GSP) çıkarılmamızın sonuçları, otomobil sektöründe uygulanması muhtemel önlemlere de değindik. ABD tarafında da bu konudaki talep ve önerilerimizi iletmiş bulunuyoruz. Bu kapsamda özellikle SEC 232 olarak bilinen ilave gümrük vergilerinden bazı ülke örneklerinde olduğu gibi ülkemizin de muaf tutulması yönünde taleplerimizi paylaştık." ifadelerini kullandı.
 
 

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