Ekonomi

ABD ile birlikte aranacak! Petrol ve doğalgaz için nefesler tutuldu

ABD ile müzakereler yürüten Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Suriye Petrol Şirketi (SPC), ABD merkezli Chevron şirketiyle ülkenin batı kıyılarında petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine yönelik iş birliği olanaklarını ele aldı.

2 Aralık 2025 Salı 20:38
ABD ile birlikte aranacak! Petrol ve doğalgaz için nefesler tutuldu
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Şara, başkent Şam'da Suriye Petrol Şirketi (SPC) ile ABD merkezli Chevron şirketi arasında yapılan, ülkenin batı kıyılarında petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerine yönelik iş birliği olanaklarının ele alındığı bir toplantıya katıldı.

Taraflar deniz sahasında ortak arama çalışmalarının teknik, hukuki ve ekonomik boyutlarını değerlendirdi.

Toplantıya ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, SPC CEO'su Yousef Kablavi ile Chevron Başkan Yardımcısı Rank Mount ve Bölgesel Kalkınma Müdürü Joe Koch'un da aralarında bulunduğu üst düzey bir heyet de katıldı.

