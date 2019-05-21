ABD ile Çin arasında Android savaşı

Karar gereği yeni çıkacak Huawei akıllı telefonların, bazı Google uygulamalarına erişimi kesilecek ve bazı güncellemeler yapılamayacak. Hali hazırda kullanılan Huawei cihazların bu gelişmeden etkilenmeyeceği belirtilirken; yeni çıkacak olan Huawei akıllı telefonların, Youtube, Google Maps gibi uygulamalara erişiminin kapatılacağı duyuruldu.

DÜNYA İKİNCİSİ

Ek olarak medyada yer alan bazı haberlerde Almanya merkezli çip üreticisi Infineon Technologies’in Huawei’ye yapılan teslimatları durduracağı iddia edildi. ABD merkezli çip üreticileri Intel ve Qualcomm’un da Washington’ın kararı üzerine Huawei’ye yazılım ve ürün göndermeyi bıraktığı belirtildi. Bu arada Huawei’nin CEO’su Ren Zhengfei’in yaptığı açıklamada, “Zaten böyle bir duruma hazırdık” dediği öğrenildi. Çin Dışişleri Bakanlığı ise ABD’nin hamlesine karşı önlem alınacağı belirtilirken, ‘bekleyin ve görün’ uyarısı yaptı. Huawei dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi konumunda.