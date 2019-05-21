ABD ile Çin arasında Android savaşı
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin merkezli teknoloji firması olan Huawei’yi ‘kara listeye’ aldığını duyurmasının ardından, Google, Huawei ile işbirliğini kestiğini duyurdu.
Karar gereği yeni çıkacak Huawei akıllı telefonların, bazı Google uygulamalarına erişimi kesilecek ve bazı güncellemeler yapılamayacak. Hali hazırda kullanılan Huawei cihazların bu gelişmeden etkilenmeyeceği belirtilirken; yeni çıkacak olan Huawei akıllı telefonların, Youtube, Google Maps gibi uygulamalara erişiminin kapatılacağı duyuruldu.
DÜNYA İKİNCİSİ
Ek olarak medyada yer alan bazı haberlerde Almanya merkezli çip üreticisi Infineon Technologies’in Huawei’ye yapılan teslimatları durduracağı iddia edildi. ABD merkezli çip üreticileri Intel ve Qualcomm’un da Washington’ın kararı üzerine Huawei’ye yazılım ve ürün göndermeyi bıraktığı belirtildi. Bu arada Huawei’nin CEO’su Ren Zhengfei’in yaptığı açıklamada, “Zaten böyle bir duruma hazırdık” dediği öğrenildi. Çin Dışişleri Bakanlığı ise ABD’nin hamlesine karşı önlem alınacağı belirtilirken, ‘bekleyin ve görün’ uyarısı yaptı. Huawei dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi konumunda.
KENDİ YAZILIMINI GELİŞTİRİYOR
Huawei son birkaç yıldır Android sistemini kullanmasının engellenmesi halinde kendi yazılımını devreye sokmak için bir teknoloji üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı. Çin’de kullanılan bazı modellerinin bu yazılıma ait teknolojileri kullandığı belirtiliyor. Huawei’nin Çin’deki operasyonları zaten Google uygulamaları yasak olduğu için etkilenmeyebilir ancak Avrupa’da bu durumun nasıl bir zarara yol açabileceği henüz kestirilemiyor.
Huawei’den rahatlatan açıklama
Huawei, Google’ın Android işletim sisteminin yeni versiyonlarının Huawei’ye verilmeyeceğini duyurmasının ardından “Güncellemelere devam edeceğiz” açıklaması yaptı. Huawei, kendi ekosistemi için de yeşil ışık yaktı. Google’ın “Kanuna uyuyor ve sonuçları gözden geçiriyoruz. Hizmetlerimizin kullanıcıları için Google Play ve Google Play Protect’teki güvenlik korumaları mevcut Huawei cihazlarında çalışmaya devam edecek” şeklindeki açıklamasına atıfta bulunan Çinli şirket, “Huawei, bugüne kadar satılan ve halihazırda stokta bulunan tüm Huawei ve Honor akıllı telefon ve tablet ürünleri için kullanıcılarına güvenlik güncellemeleri ve satış sonrası hizmetler sunmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı. Android ise “ABD hükümetinin tüm gereksinimlerine uymakla birlikte, tüketicilerin halihazırda kullanmakta olduğu mevcut cihazlarda hizmetlerin çalışmaya devam edeceğini garanti ederiz” mesajını paylaştı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.