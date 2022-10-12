ABD ile görüşmeler başladı: Türkiye iki ülkeye doğal gaz sağlayacak

Türkiye'nin Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'a ABD LNG'si sağlamak için görüşmeler yaptığı belirtildi.

Türkiye iki ülkeye ABD LNG'si sağlamaya hazırlanıyor.

Konuya yakın kıdemli bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin Bloomberg'e verdiği bilgiye göre, ABD, Türkiye'den Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'a sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) gönderilmesi konusunda Türk yetkililerle görüşmeler yürütüyor.

Görüşmelerin kamuoyuna açık olmaması nedeniyle isminin açıklanmasını istemeyen yetkili, Türk ve ABD'li yetkililerin son günlerde enerji işbirliği konusunda "olumlu" görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yetkili, Katar'ın Türkiye'ye LNG gönderme ihtimaline ilişkin olarak, ABD'nin Türkiye'nin enerjide çeşitlilik girişimlerini desteklediğini belirtti.

Yetkili, iki ülke arasında enerji işbirliğine ilişkin görüşmelere yenilenebilir enerji, güney gaz koridorunu genişletmek ve kritik minerallerin de dahil olduğunu ifade etti.