Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK), "100 Milyar Dolar Ticaret Hacmi Hedefine Doğru: Türk-Amerikan Ekonomik İlişkilerinde Yeni Dönem" seminerinde Türk iş dünyası temsilcileri bir araya geldi.

Sarıyer'deki DEİK binasında düzenlenen toplantıya Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, DEİK Başkanı Nail Olpak, TAİK Başkanı Murat Özyeğin, DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Özdemir ile çok sayıda iş insanı katıldı.

Etkinlikte, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geleceği ve Türk iş dünyasının ABD ile ticaretteki yol haritası ele alındı.

Toplantının açılışında konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Tuzcu, Türkiye-ABD arasındaki ticaret hedefinin 100 milyar dolar olduğunu anımsatarak, bunun yeni bir hedef olmadığını hatırlattı.

Bu hedefin çok da büyük bir hedef olmadığını belirten Tuzcu, şunları kaydetti:

"Sınırlı sayıda ülke bu ihracatı gerçekleştirse bile bize yakın üretim ve imalat kabiliyeti olan ülkeler benzer ihracat rakamlarına ve ticaret hacimlerine ulaşabiliyorlar. Biz 3,2 trilyonluk Amerikan ithalat pazarında Türkiye'nin almış olduğu payın en azından ithalatın yüzde 1,5'ine çıkabileceğini düşünüyoruz. Amerika farklı bir döneme girdi, biz burada beyaz listedeyiz. Yani en düşük tarife uygulanan ülkelerden bir tanesiyiz, dengeli bir ticaret hacmimiz var, Amerika'nın bizde olduğu gibi bizim de Amerika'da ciddi yatırımlarımız var. Amerika'ya ticari olarak herhangi bir risk oluşturmadığımızı bu rakamlarla beraber Amerika ifade etti."

Küresel ölçekte yaşanan gelişmeler ve ABD'nin politikalarının etkileri hakkında değerlendirmelerde bulunan Tuzcu, bu alanda bakanlık olarak yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

Tuzcu, yaşanan olumsuz gelişmelerden Türkiye'nin etkilenmemesi için çalıştıklarının altını çizerek, şu bilgileri verdi:

"Amerika'ya ihracatımız 16-17 milyar dolar. Son 10 yılda ciddi bir aşama kaydetse de düşük. Bunun içerisinden özellikle petrol ürünleri gibi, enerji gibi ürünleri çıkardığımız zaman daha da düşük. Bu sepete koyacağımız ürün sayısının artması gerekiyor. Biz özellikle Amerika pazarında bu tariflerden dolayı pay kaybedecek ülkelerin o pazardaki ürünlerini çıkarıp hangi ürünlerle rekabetçi olabileceğimizi ve belli alanlarda, sektörlerde önceliklendirme yapmayla ilgili olarak bir yol haritası belirledik. Tüm çalışma planlarımız bir ihtiyata dayanıyor. Amerika'nın hem vergilerinin, hem ortaklarının nasıl değişeceğini zaman gösterecek, ihracatımızı artırmak için değişik senaryolara göre değişik planlamalar yapmamız gerekiyor. En son mayıs ayındaki Washington ziyaretinde Amerika'da artık bu vizyonu sahiplenen ABD Tarım Bakanlığı ve Amerika Ticaret Bakanlığı ile gerçekten güçlü bir işbirliği zemini yakaladığımızı düşünüyorum."

Dengeli ticaret için yapılması gerekenler hakkında çalıştıklarının altını çizen Tuzcu, üçüncü ülkelerde de ABD ile işbirliği yapılacak çok sayıda ülke ve sektör olduğunu anlattı.

Tuzcu, "Bizim Amerika içerisindeki müzakere gücümüzü en umumi etkileyen hususlardan bir tanesi Amerika'daki yatırımlarımız, Amerika'da biz iyi bir yatırımcı oyuncusuyuz." dedi.

"ABD'NİN 100 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNDE İŞ YAPTIĞI ÜLKE SAYISI YAKLAŞIK 10"

DEİK Başkanı Nail Olpak, Türkiye-ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hedefine atıfta bulunarak, ABD'nin 100 milyar dolar seviyesinde iş yaptığı ülke sayısının 10 olduğunu söyledi.

Bu ülkelere bakıldığında 100 milyar dolar hedefinin sadece sembolik değil bir özel anlamı olduğuna değinen Olpak, "Savunma sanayisi bu günlerde çok konuştuğumuz ama bundan sonra da çok konuşulacağı için devam edeceğimiz alanlardan biri. Dijital teknolojiler ve enerjiyi de mutlaka konuşuyoruz. Geride olduğumuz, bizim açımızdan da önemli olan bir özel alan var, üçüncü ülkelerle işbirliği. Maalesef bu sadece Amerika ile ilişkilerde değil çok sayıda Batı Avrupa ülkesiyle de çok konuşulan ama nedense masaya geldiğinde çok fazla ilerleyemediğimiz bir alan." ifadesini kullandı.

Bazı uygulamalarda yaşanan sıkıntılara ilişkin bilgi veren Olpak, risklerin fırsatları da beraberinde getirebileceğinden bahsetti.

"Amerika pazarına girmek için Asyalı firmalar Türkiye'yi bir üs olarak kullanabilir mi? Kullanabilir ama onun risklerini de aynı zamanda göz ardı etmememiz gerekiyor." diyen Olpak, şunları aktardı:

"Türkiye açısından baktığımda şöyle bir değerlendirme yapmanın doğru olacağını düşünüyorum; Amerika'nın diğer ülkelere özellikle Asya tarafına uyguladığı yüksek tarifeler sebebiyle Amerika'ya giremeyen malların ne olacağı konusu temel konumuz. Bu malların Türkiye'ye gelebileceği gibi birtakım yorumlar oldu bence asıl sorunu o da değil, o mallar bizim ihracat pazarlarımıza girmek zorunda çünkü o üretimi yapan firmalar, ülkeler, o malları herhalde toprağa gömmeyecekler, üretimlerini sıfırlamayacaklar ve bizim pazarımıza girerken de daha agresif politikalarla bunu yapacaklar, Türkiye açısından riskin büyük kısmının bu noktada olduğunu düşünüyorum. Onun fiyat bozucu etkisi zaten mevcutta firmalarımızın ihracat noktasında sıkıntıları varken bizi bu anlamda zorlayabilir."

"TÜRK ŞİRKETLERİNİN ABD'DEKİ YATIRIMLARI SON YILLARDA CİDDİ İVME KAZANMIŞ DURUMDA"

TAİK Başkanı Murat Özyeğin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk döneminde belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini bir vizyon olarak sahiplendiklerini anımsattı.

Bugün hizmetler sektörü ile birlikte 45 milyar dolar seviyesinde olan iki ülke ticaretinin, bu hedefe ulaşma potansiyelinin ne kadar güçlü olduğunu gösterdiğine işaret eden Özyeğin, bu hedefe somut katkı sunmak adına yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Özyeğin, son dönemde ABD'nin gündeminde olan gümrük vergisi düzenlemeleri ve jeopolitik gelişmelerin, yeni fırsat ve riskleri beraberinde getirdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Ülkemizin ABD ile ikili ticaretinin dengede olması bizi bu noktada olumlu ayrıştırıyor. Bu süreçte Türk şirketlerinin yüksek katma değerli yatırımlarla ABD pazarında daha görünür hale gelmesi, iki ülke arasında gerçek bir stratejik ortaklık zemini oluşmasına katkı sağlıyor. Türk şirketlerinin ABD'deki yatırımları son yıllarda ciddi bir ivme kazanmış durumda. Ortaya çıkan yeni işbirlikleri ve genişleyen fırsat alanları doğrultusunda, bu yükseliş trendinin önümüzdeki dönemde de güçlü bir şekilde devam edeceğine inanıyoruz."

"Üyelerimizin mevcut ve planlanan ABD yatırımları, satın alma ve ortaklık projelerine yönelik kapsamlı bir anket çalışması gerçekleştirdik." diyen Özyeğin, şunlara dikkati çekti:

"Ortaya çıkan sonuçlar bizler açısından da son derece bilgilendirici ve çarpıcı oldu. Bugün itibarıyla yalnızca TAİK üyelerinin ABD'deki toplam yatırım tutarı 12 milyar doları aşmış durumda. Daha önce ABD pazarında aktif olmayan birçok üyemiz ise çeşitli eyalet yönetimleriyle teşvik ve destek mekanizmaları konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Tüm bu gelişmeler ışığında, önümüzdeki on yıl içinde Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerinin çok daha derin ve farklı boyutlara taşınacağı açıkça görülüyor."

Üçüncü ülkelerde ABD-Türkiye işbirliği konusunun gittikçe daha çok ilgi gördüğünü ve somut projelere dönüştüğünü de söyleyen Özyeğin, özellikle Orta Asya, Afrika ve yeniden inşa süreci konuşulan Suriye gibi bölgelerde birlikte çalışılabilecek çok sayıda alan bulunduğunu aktardı.

Özyeğin, Türkiye‑ABD ticari ilişkilerini daha ileri taşımak amacıyla 2019-2020 yıllarında Boston Consulting Group (BCG) ile hazırladıkları kapsamlı raporun güncellenmesi yönünde çalışmalara bugün itibarıyla başladıklarını duyurdu.

TÜRK VE AMERİKAN İŞ DÜNYASI 17. TÜRKİYE YATIRIM KONFERANSI VE 40. AMERİKAN TÜRK KONFERANSI'NDA BULUŞACAK

Toplantıda gelecek dönemde iki ülke arasında gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikler hakkında da bilgi verildi.

Buna göre, 22-24 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında Türkiye Yatırım Konferansı'nın (TRICON) 17'ncisi, 22-23 Ekim'de Amerikan Türk Konferansı'nın (ATC) 40'ıncısı, 10-12 Kasım'da da GO! GLOBAL Türkiye etkinliği gerçekleştirilecek.

Toplantı sonunda Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir moderatörlüğünde Mustafa Tuzcu ile Türk-Amerikan Ticari ve Ekonomik İlişkileri Üzerine "Fireside Chat" etkinliği gerçekleştirildi.

