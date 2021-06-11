star.com.tr 11 Haziran 2021 Cuma 10:30 - Güncelleme: 11 Haziran 2021 Cuma 10:51

Ticaret alanından yayımlar yapan The Land Report'ın elde ettiği verilere göre, Gates ve eski eşi Melinda French Gates, on yıldan kısa bir süre içinde ABD'nin 18 eyaletinde yaklaşık 109 bin hektar (Kabaca Hong Kong büyüklüğünde) tarım arazisini sessizce satın aldı.

Gates'ın Washington eyaletinde yaklaşık 5.700 hektarlık bir alana yayılmış endüstriyel çiftliğinde yetiştirilen patateslerin, fast-food devi McDonald's satıldığı belirtildi. Raporlara göre, '100 Circles Farm' olarak adlandırılan mülk, çift tarafından 2018'de 171 milyon dolara satın alındı.

Daha da ilginci, alımlar Washington'da bulunan kendi yatırım grupları Cascade Investments ile bağlantılı bir dizi paravan şirket aracılığıyla satın alındı.

Mart ayında bir Reddit'teki 'Bana Her Şeyi Sor'a katılan Gates, kendisine tarım arazisi alımları sorulduğunda, bunların sürekli dillendirdiği iklim değişikliği bilincini ve sürdürülebilir tarımı teşvik etme çabalarıyla ilgili olmadığını itiraf etti.

Gates'in sahibi olduğu tarım arazilerinde yetiştirilen diğer ürünler arasında soya fasulyesi, mısır, pamuk, soğan, havuç ve pirinç bulunuyor.

NBC News haberine göre iki eyalette, Cascade'e ortak adresler ve hatta bazen Bill ve Melinda Gates Yatırım Grubu içindeki e-posta adresleri şeklinde gizli bağlantıları olan kendi arazilerinin bulunduğu yerel olarak kayıtlı firmalar var.

Leading Harvest'in kurucu üyelerinden biri de, Cascade'nin yan kuruluşlarından biri olan Cottonwood Ag'dir.

KOMŞU ÇİFTÇİLER YALANLADI

Basında açıklamalarına yer verilen Gates'e bağlı firmaların yetkililerinden bazıları, 'sürdürülebilir tarım ve tarımın çevre etkenlerinden korunması' üzerinde çalıştıklarını ileri sürdü.

Ancak, Gates'in arazilerine komşu toprakların sahibi olan bazı çiftçilere göre, endüstriyel tarımın çevre üzerindeki etkilerinin korunması konusunda pek bir şey yapılmadı.

Georgia'da bir çiftçi olan John S. Quarterman, Gates'in yeni tarım tekniklerine yatırım yapmasını umduğunu belirterek, NBC News'e "Kesinlikle buraya gelmeden öncekinden ve diğer çiftçilerin yakınlarda yaptıklarından farklı bir şey yapmadı.' açıklamasında bulundu.

GATES VE GÜVEN PROBLEMİ

Yıllar boyunca servetini özellikle Bill & Melinda Gates Vakfı aracılığıyla 'sağlık alanındaki' girişimlerde kullanan Gates'in, 'YARARSIZ TÜKECİLERİN NÜFUSUNUN AZALTILMASI' gibi açıklamaları, tepkilere neden oldu.

Novavax'ın Covid-19 çalışmalarının arkasında yine Gates'in olduğu haberi, sosyal medyada yine tepkilere neden oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları projeye güvenilmemesi konusunda uyarılarda bulunarak, 'Gates'i aşının ilk kobayı' olmaya çağırdı.

Gates öte yandan, 'ÇİFTLİK HAYVANLARINDAN KURTULARAK' metan gazı seviyesini düşürmek için, yapay et tüketimi çağrısında bulundu. Gates, hükümetlerin insanların yapay ete geçişi için düzenleme ve baskı yapması gerektiğini söyledi.

Gates'e bağlı ve biyolojik çalışmalar yürüten kuruluşların 'sivrisinke deneyi' gibi araştırmaları, birçok insan tarafından endişeyle takip ediliyor.

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