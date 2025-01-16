ABD tarafı şaşkın: Türkiye'nin teklifi BAE'yi ikna edebilir

Türkiye'nin Etiyopya ile Somali arasında yürüttüğü barış diplomasisini ele alan ABD basını, Ankara'nın Afrika kıtasında nasıl arabulucu olduğunu sorguladı.

Etiyopya ile Somali arasında başarılı bir anlaşma sağlayan Türkiye'nin şimdi de Sudan'daki iç savaşı sona erdirmeye çalıştığı kaydedildi.

Sudan'ın Türkiye'nin BAE ile arabuluculuğunu memnuniyetle karşıladığına atıfta bulunan ABD basını Türkiye'nin teklifinin BAE'yi ikna edeceğini yazdı.

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin Afrika Boynuzu'nda ve Sahel'de bıraktığı boşluğu doldurmaya çalışıyor.

Son 3 yılda Nijerya, Ruanda, Etiyopya ve Somali ile askeri anlaşmalar imzalayan Türkiye'nin çok sayıda Afrika ülkesine insansız hava araçları sattığına vurgu yapıldı.

Türkiye'nin Somali'de karada ve denizde petrol ile doğal gaz arayacağından bahsedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22 yıl önce iktidara gelmesinden sonra 2003 yılında 5,4 milyar dolar olan Türkiye ile Afrika kıtası arasındaki ticaret hacminin 2023'te 37 milyar dolara yükseldiği belirtildi.

Ankara'nın Afrika'daki birçok yükselen orta güç gibi altyapı geliştirme stratejisi izlediği yorumu yapılan analiz yazısında, "Afrika Birliği'nin Afrika'daki çeşitli anlaşmazlıklara ilişkin arabuluculuk çabalarında neredeyse hiç yer almaması nedeniyle Türkiye'nin Somali, Etiyopya ve Sudan'daki etkisi daha da güçlendi" denildi.