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Ekonomi

ABD tarafı şaşkın: Türkiye'nin teklifi BAE'yi ikna edebilir

Somali ile Etiyopya arasındaki bölgesel gerilimini sona erdiren Türkiye'nin Sudan'daki iç savaşı bitirmek için de diplomasi yürüttüğünü dile getiren ABD basını, Ankara'nın teklifinin BAE'yi ikna edeceğini yazdı.

Star Gazetesi16 Ocak 2025 Perşembe 11:14 - Güncelleme:
ABD tarafı şaşkın: Türkiye'nin teklifi BAE'yi ikna edebilir
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Türkiye'nin Etiyopya ile Somali arasında yürüttüğü barış diplomasisini ele alan ABD basını, Ankara'nın Afrika kıtasında nasıl arabulucu olduğunu sorguladı.

Etiyopya ile Somali arasında başarılı bir anlaşma sağlayan Türkiye'nin şimdi de Sudan'daki iç savaşı sona erdirmeye çalıştığı kaydedildi.

TÜRKİYE'NİN TEKLİFİ BAE'Yİ İKNA EDEBİLİR

Sudan'ın Türkiye'nin BAE ile arabuluculuğunu memnuniyetle karşıladığına atıfta bulunan ABD basını Türkiye'nin teklifinin BAE'yi ikna edeceğini yazdı.

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin Afrika Boynuzu'nda ve Sahel'de bıraktığı boşluğu doldurmaya çalışıyor.

Son 3 yılda Nijerya, Ruanda, Etiyopya ve Somali ile askeri anlaşmalar imzalayan Türkiye'nin çok sayıda Afrika ülkesine insansız hava araçları sattığına vurgu yapıldı.

Türkiye'nin Somali'de karada ve denizde petrol ile doğal gaz arayacağından bahsedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22 yıl önce iktidara gelmesinden sonra 2003 yılında 5,4 milyar dolar olan Türkiye ile Afrika kıtası arasındaki ticaret hacminin 2023'te 37 milyar dolara yükseldiği belirtildi.

Ankara'nın Afrika'daki birçok yükselen orta güç gibi altyapı geliştirme stratejisi izlediği yorumu yapılan analiz yazısında, "Afrika Birliği'nin Afrika'daki çeşitli anlaşmazlıklara ilişkin arabuluculuk çabalarında neredeyse hiç yer almaması nedeniyle Türkiye'nin Somali, Etiyopya ve Sudan'daki etkisi daha da güçlendi" denildi.

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