ABD'li bakandan önemli 'Türkiye' açıklaması: Çok istekliyiz

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ABD Ticaret Bakanı Ross: Türk iş dünyasıyla ortaklık yapmaya çok istekli olduğumuzu söylemek istiyorum

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, 'Türk iş dünyasıyla ortaklık yapmaya çok istekli olduğumuzu söylemek istiyorum' dedi.

  • DHA
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ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul Görüşmeleri için bulunduğu New York'ta, Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 10. Türkiye Yatırım Konferansı gala yemeğine katılarak bir konuşma yaptı. Bakan Wilbur Ross, ”Çok yetenekli Türk iş dünyasıyla ortaklık yapmaya çok istekli olduğumuzu söylemek istiyorum" dedi. Ross, gala yemeğinde yaptığı açıklamada "Her iki ülke, ABD ve Türkiye ticari ilişkilerimizde olası en büyük engelleri kaldırmalıyız. İki ülkenin karşılıklı hedefi yüz milyar dolar. Büyümekte olan Türkiye, 2018’de (Liquefied Natural Gas) “Sıvılaştırılmış Doğal Gaz” alımının büyük alıcısıydı 10. Sıradaydı. O yıl Türkiye’ye yapılan LNG’nin ithalat ihracatı yüz on dört milyon doların üzerindeydi ancak bu; toplam LNG ithalatınızın çok küçük bir kısmı. Türk iş dünyası bizim işimizi kolaylaştırmak için sektörden 250 ila 300 katılımcıyı bir araya getirmesini planladı. Her iki ülke ile güçlü ticaret ve yatırım ilişkileri için tüm yatırım yapmayı planlayan şirketleri, değerlendirmeye devam ediyoruz. Her iki ülke de pazarlarımızda yeni açılımlar oluşturmak ve var olan engelleri yıkmak için uğraşmalı”ifadelerini kullandı.
 

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