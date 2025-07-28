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Ekonomi

ABD ve AB'nin anlaşmasına ilişkin Türkiye'den açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD ve AB'nin, önemli ticaret ortakları ile yapacakları anlaşmalarla küresel düzeyde yeni bir ortamın oluşacağını belirterek, 'AB ile gümrük birliği, birçok ülke ile serbest ticaret anlaşmaları, ABD ile dengeli ticareti ve önemli ticari hedefleri olan bir ülke olarak, yeni ortamın getireceği fırsatları değerlendirmek, tehditlere karşı tedbirler almak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz.' değerlendirmesini yaptı.

AA28 Temmuz 2025 Pazartesi 13:37 - Güncelleme:
ABD ve AB'nin anlaşmasına ilişkin Türkiye'den açıklama
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Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD ve AB arasında varılan ticaret anlaşmasının, küresel ekonomide belirsizliklerin azalması bakımından olumlu bir gelişme olduğunu, içeriği ve etkilerinin ayrıca değerlendirilmesi gerektiğini, bazı detayların zamanla netleşeceğinin anlaşıldığını belirtti.

"Gerek ABD gerekse AB'nin, Çin başta olmak üzere diğer önemli ticaret ortakları ile yapacakları anlaşmalar ile küresel düzeyde yeni bir ortam oluşmuş olacaktır." ifadelerini kullanan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yeni ticaret koşulları sadece ticareti değil, yatırım kararlarını, tedarik zincirlerini ve lojistik hatları da etkileyecektir. Tüm bu gelişmelerin ülkemiz ekonomisine muhtemel etkilerini yakından takip ediyoruz. AB ile gümrük birliği, birçok ülke ile serbest ticaret anlaşmaları, ABD ile dengeli ticareti ve önemli ticari hedefleri olan bir ülke olarak; yeni ortamın getireceği fırsatları değerlendirmek, tehditlere karşı tedbirler almak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer yandan ABD ile ikili ticaret müzakerelerini gündemimizde tutuyoruz."

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