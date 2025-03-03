Trump, 2019'da ilk kez dile getirdiği Grönland'ı satın alma isteğini, bu yıl görevi devralmasıyla yeniden gündeme getirdi. Zengin nadir toprak elementleri, uranyum, altın ve hidrokarbon rezervlerine sahip olan bölge, ABD'nin Çin ve Avrupa Birliği ile rekabetinde kritik bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Trump'ın bir sonraki hamlesi Ukrayna'nın değerli madenleri oldu. 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı askeri ve ekonomik yardımların büyüklüğüne dikkati çeken Trump, bu destek karşılığında nadir toprak elementleri almak istediklerini ifade etti.

Ancak, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin 28 Şubat'ta Beyaz Saray'da Trump ile nadir toprak elementleri anlaşması imzalaması planlanırken, ikili arasında yaşanan sert tartışma nedeniyle görüşme yarıda kesildi. Beyaz Saray, anlaşmanın imzalanmadığını duyurdu.

Zelenski, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, ABD ile maden anlaşmasına karşı olmadıklarını, ancak güvenlik garantilerinin kapsamını ve sonraki adımları netleştirmek istediklerini belirtti.

Bu gelişmeler, Trump'ın Çin'in nadir toprak elementleri üzerindeki hakimiyetini kırmaya yönelik stratejik hamlesinin bir parçası olarak değerlendirilirken, gözler Türkiye'nin sektördeki potansiyeline çevrildi.

- "TÜRKİYE BU YARIŞTA GERİ KALMAMAK İÇİN STRATEJİK ADIMLAR ATMALI"

Altın Madencileri Derneği (AMD) Başkanı Hasan Yücel, AA muhabirine, küresel çapta stratejik madenler için büyük bir rekabet yaşandığını vurgulayarak, Türkiye'nin bu yarışta geri kalmamak için önemli adımlar atması gerektiğini söyledi.

Yücel, Washington ve Pekin arasında "maden savaşları" yaşandığını belirterek, ABD'nin Çin'in stratejik rezervlerine karşı uzun vadeli hamlelerle elini güçlendirmeye çalıştığını ifade etti.

Enerji dönüşümüyle birlikte petrol üreten ülkelerin madenciliğe yöneldiğine dikkati çeken Yücel, "Körfez ülkeleri, fosil yakıtların belirsizliği ve yeşil enerjiye geçiş nedeniyle madenciliğe yöneliyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar, Afrika'da milyarlarca dolarlık madencilik yatırımlarıyla Çin'e rakip olmaya başladı. Lityum, kobalt, nikel ve bakır gibi stratejik madenlerde küresel rekabet kızışıyor. Küresel madencilik haritası yeniden çizilirken, Türkiye bu fırsatı kaçırmamalı. Eğer küresel yarışta geri kalmak istemiyorsak, stratejik adımlar atmalı ve madencilik seferberliği başlatmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin madencilikte büyük bir potansiyele sahip olduğuna işaret eden Yücel, sektördeki bürokratik engellerin kaldırılması ve yatırım ortamının iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yücel, bu kapsamda izin süreçlerinin hızlandırılıp, vergilerin rekabetçi hale getirilmesi gerektiğine değinerek, "Türkiye katma değerli üretim yaparak küresel ligde yerini alabilir. Aksi takdirde zengin kaynaklarımızı verimli şekilde kullanamayız." ifadesini kullandı.

- "TÜRKİYE YÜZYILI"NI İNŞA ETMEK İÇİN YERLİ VE MİLLİ MADENCİLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ ŞART

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın madencilik sektörüne yönelik çabalarının önemini anlatan Yücel, Türkiye'nin geleceğinin, yer altı kaynaklarının verimli yönetilmesine bağlı olduğunu belirtti.

Yücel, sahip olunan kaynakların bilinçli ve verimli şekilde değerlendirilmesi durumunda Türkiye'nin madencilikte dünya liderleri arasında yer alabileceğini belirterek, "Enerji Bakanımızın liderliğinde yürütülen bu süreç, diğer bakanlıkların da desteğiyle güçlenmeli. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu inşa edecek en önemli adımlardan biri, yerli ve milli madencilik politikalarının güçlendirilmesidir." dedi.

Madencilik faaliyetlerinin çevre ve iş güvenliği standartlarına uygun şekilde yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Yücel, Türkiye'nin stratejik gücünü artırmak için doğal kaynakların sorumlu bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.