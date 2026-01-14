ABD ile Ermenistan, Ağustos 2025'te Beyaz Saray'da düzenlenen zirvede mutabık kalınan "Zengezur Koridoru" olarak da nitelendirilen Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası'nın (TRIPP) hayata geçirilmesine yönelik uygulama çerçevesinde anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile başkent Washington'da bir araya geldi.

Bakanlığın açıklamasına göre Rubio ile Mirzoyan, TRIPP konusundaki ilerleme ile ABD-Ermenistan ilişkilerinin genel seyrini ele aldı.

Görüşmenin ardından TRIPP'e ilişkin kabul edilen uygulama çerçevesinin detayları yayımlandı.

Belgede, koridorun altyapısı, geliştirilmesi ve uygulanmasından "TRIPP Geliştirme Şirketi"nin sorumlu olacağı aktarıldı.

Bu şirketin, Ermenistan topraklarındaki belirlenen transit güzergahları boyunca demir yolu, kara yolu, enerji ve dijital altyapıyı yöneteceği belirtilen belgede, şirket yapısında ABD'nin çoğunluk hissesini elinde bulunduracağı, Ermenistan'ın ise belirli "rezerv konular" üzerinde denetim yetkisine sahip olacağı kaydedildi.

Belgede, şirketin kurulmasının ardından ilk etapta 49 yıllık geliştirme hakkına sahip olacağı, Ermenistan'ın ABD'ye yüzde 74 hisse vermeyi, kendisinin ise yüzde 26 payı korumayı planladığı ifade edildi.

Anlaşmanın ilerleyen aşamada 50 yıl daha uzatılmasının ve Ermenistan'a ek hisse verilerek payının yüzde 49'a çıkarılmasının öngörüldüğü belirtildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde 8 Ağustos 2025'te Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği 3'lü zirvede, Azerbaycan'ın ana karası ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında engelsiz bağlantıyı sağlayacak TRIPP'in hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı.

"Zengezur Koridoru" olarak da adlandırılan bu hat kapsamında demir yolu, kara yolu, enerji ve iletişim altyapılarının oluşturulması amaçlanıyor.