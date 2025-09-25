İSTANBUL 25°C / 18°C
25 Eylül 2025 Perşembe
Ekonomi

ABD ve Türkiye arasında imzalar atıldı! Beyaz Saray'da tarihi anlaşma

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ve ABD arasında Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandığını duyurarak, 'Türkiye ile ABD arasındaki köklü ve çok boyutlu ortaklığı nükleer enerji alanında daha da derinleştirecek yeni bir süreci başlattık' dedi.

İHA25 Eylül 2025 Perşembe 22:18 - Güncelleme:
ABD ve Türkiye arasında imzalar atıldı! Beyaz Saray'da tarihi anlaşma
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Beyaz Saray'da gerçekleştirilen görüşme sırasında Türkiye ve ABD arasında Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump'ın Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmeye katılım sağladık. Türkiye ile ABD arasındaki köklü ve çok boyutlu ortaklığı nükleer enerji alanında daha da derinleştirecek yeni bir süreci başlattık. Görüşme sonrası ABD Dışişleri Bakanı Sayın Marco Rubio ile birlikte liderlerin huzurunda, Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı imza altına aldık. Anlaşma kapsamında yürütülecek çalışmaların önümüzdeki dönemde her iki ülke için de karşılıklı fayda üretmesini diliyorum" dedi.

