ABD yaptırım uygularsa Kuzey Akımı'nı Rusya tamamlayacak

UrduPoint News haberine göre, Berlin'de bir konferansta konuşan Yanovsky, Rusya merkezli Gazprom´un, şu an kıyı ötesi boru hattını yerleştiren alt yüklenicilerin projeden olası geri çekilmeleri durumunda, projenin tamamlanması için yeterli finansmana sahip olduğunu söyledi.

Nord Stream 2 projesinin inşaatı, ABD ve Avrupa Parlamento´sunun kınamalarına rağmen devam ediyor. Projenin 2019 yılında tamamlanması beklenirken, Nord Stream 2'nin operasyonlarına başladığında başta Almanya olmak üzere çeşitli Batı ülkelerine her yıl fazladan 55 milyar metre küp benzin sağlaması bekleniyor.