30 Mart 2026 Pazartesi / 12 Sevval 1447
  ABD yönetiminden dikkat çeken adım! Rus tankerine izin verdi
ABD yönetiminden dikkat çeken adım! Rus tankerine izin verdi

ABD'nin, Küba'ya uyguladığı ablukaya rağmen Rusya'ya ait bir tankerin ham petrol teslimatına izin verdiği bildirildi.

AA30 Mart 2026 Pazartesi 11:00 - Güncelleme:
CNBC'nin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Air Force One uçağında konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Eğer bir ülke şu anda Küba'ya biraz petrol göndermek istiyorsa, bununla ilgili (yetkililere) 'Hiçbir sorunum yok' dedim." ifadesini kullandı.

Küba'nın "kötü ve yozlaşmış bir liderliğe sahip" olduğunu savunan Trump, "Bir tanker dolusu petrol alıp almamaları önemli olmayacak." dedi.

New York Times gazetesi haberinde, ABD'nin Rusya'ya ait bir tankerin Küba'ya ham petrol teslim etmesine izin verdiği ve yaklaşık 730 bin varil ham petrol taşıyan tankerin, hafta içinde ülkenin kuzeyindeki Matanzas Limanı'na yanaşması beklendiği aktarıldı.

Haberde, ABD Sahil Güvenliğinin, bölgede Rus tankerini durdurabilecek iki askeri gemisinin bulunduğunu ancak Washington yönetiminin gemiyi durdurma talimatı vermediği belirtildi.

- ABD'NİN KÜBA'YA PETROL ENGELİ

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye sokmuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Kuzey Marmara'da servis kazası: 1 polis şehit, 16 polis yaralı

Kapat
Video yükleniyor...

