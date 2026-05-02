ABD'de 20 yıl sonra bir ilk! Savaş kurbanı oldu: Dev hava yolu şirketi iflas etti

ABD'li hava yolu şirketi Spirit Airlines, İran savaşı nedeniyle artan yakıt fiyatlarının ardından iflas etti. Bu büyüklükte bir ABD havayolunun iflası son 20 yılda ilk kez yaşandı.

METE ALİ MAVİŞ2 Mayıs 2026 Cumartesi 12:06 - Güncelleme:
İran savaşı sonrası artan yakıt maliyetlerini karşılayamayan ABD merkezli düşük maliyetli iş modelini benimseyen hava yolu şirketi Spirit Airlines faaliyetlerini tamamen sonlandırdığını açıkladı.

Şirket, ABD hükümetinin önerdiği kurtarma planı için alacaklılardan destek bulamayınca "düzenli tasfiye süreci" başlatıldığını duyurdu.

YAKIT FİYATLARI İKİ KATINA ÇIKTI

İki ayı aşkın süredir devam eden İran savaşı küresel enerji piyasalarını sarsarken jet yakıtı fiyatlarını da ciddi şekilde artırdı.

BİNLERCE KİŞİ İŞSİZ KALACAK

Şirketin çöküşü, binlerce çalışanın işini kaybetmesine yol açacak. Spirit Airlines'in bir dönem ABD iç hat uçuşlarının yaklaşık yüzde 5'ini gerçekleştirdiği ifade edildi.

20 YIL SONRA BİR İLK

Bu büyüklükte bir ABD havayolunun tasfiye edilmesi son 20 yılda ilk kez yaşandı.

2,5 MİLYAR DOLARDAN FAZLA ZARAR

ABD basınında yer alan haberlerde, Spirit Airlines'ın 2020 yılının başından bu yana 2,5 milyar dolardan fazla zarar ettiği ve gelecek yıl toplam 1 milyar dolardan fazla borç ödemesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

