15 Ekim 2025 Çarşamba
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • ABD'de büyük panik: Günde 15 milyar dolar maliyet oluşturabilir
Ekonomi

ABD'de büyük panik: Günde 15 milyar dolar maliyet oluşturabilir

Ülkede federal hükümetin kapanmasının ekonomiye günde 15 milyar dolara kadar maliyet oluşturabileceğini belirten ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, çok güçlü olan küçük işletmelerin güveninde bir düşüş gördüklerini kaydetti.

15 Ekim 2025 Çarşamba 20:52
ABD'de büyük panik: Günde 15 milyar dolar maliyet oluşturabilir
ABONE OL

Bessent, başkent Washington'da, CNBC tarafından düzenlenen "Amerika'da Yatırım" forumunda konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının Amerika'da yatırımı tetiklediğini söyleyen Bessent, "Bizi burada yavaşlatan tek şey hükümetin kapanması." değerlendirmesinde bulundu.

Bessent, hükümetin yeniden açılması gerektiğini vurgulayarak, kapanmaya neden olmakla suçladığı Demokratları hükümeti yeniden açmaya davet etti.

Kapanmaya rağmen ordunun maaşlarını ödediklerine işaret eden Bessent, Pentagon'un maaşları ödeyebilecek durumda olduğunu anlattı.

"BELKİ GÜNDE 15 MİLYAR DOLARA KADAR"

Bessent, kapanmanın ekonomiye zarar verip vermediğine ilişkin soru üzerine "Ekonomiye zarar vermeye başladığına dair rakamlar gördüm, belki günde 15 milyar dolara kadar." dedi.

Kapanmanın iş gücü piyasasına da etkisi olabileceğini söyleyen Bessent, çok güçlü olan küçük işletmelerin güveninde bir düşüş gördüklerini kaydetti.

ABD'de federal hükümet, yeni mali yıl başlamadan önce Kongre'nin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle 1 Ekim'de kapanmıştı.

