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Ekonomi

ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 ile beklentilerin üzerinde büyüdü

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı. Verilere göre ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.

AA25 Temmuz 2024 Perşembe 16:16 - Güncelleme:
ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 ile beklentilerin üzerinde büyüdü
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Açıklanan verilere göre, ABD'de GSYH bu yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 2,8 arttı. Beklenenden fazla büyüme kaydeden ABD ekonomisinin, söz konusu dönemde yüzde 2 büyümesi öngörülüyordu.

Ülke ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,4'lük büyüme performansı göstermişti.

ABD ekonomisinin yılın ikinci çeyreğindeki büyümesinde, tüketici harcamaları, özel stok yatırımları ve konut dışı sabit yatırımlardaki artış etkili oldu. Aynı dönemde ithalat da arttı.

KİŞİSEL TÜKETİM HARCAMALARI ARTIŞ KAYDETTİ

Yılın ikinci çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 2,6'lik artış kaydetti. Söz konusu endeks, yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,4 artmıştı.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde yüzde 2,9 arttı.

BEKLENTİLER ARTIŞ YÖNÜNDEYDİ

Piyasa beklentileri çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 2,7 artması yönündeydi. Söz konusu endeks, yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,7 artmıştı.

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