ABD'den sonra Türkiye başardı! İstanbul Havalimanı'nda tarihi adım

Avrupa havacılığı tarihinde bir ilk olan 'İstanbul Havalimanı 3'lü Pist Uçuş Operasyonu' töreni bugün gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tarihi törende açıklamalarda bulundu.

Aynı anda 3 uçak iniş ve kalkış yapabilecek.

Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak hedefiyle de ülkemizi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerden birisine dönüştürdük.

Yıllık 40 milyondan fazla yolcuya hizmet veren major havalimanları kategorisinde İstanbul Havalimanı'mız tam olarak 80,1 milyon yolcu ağırlayarak kendi kapasitesinde Avrupa'da 2., dünyada ise 7. sırada yer aldı.

Bu sadece Türkiye için değil, Avrupa havacılığı için de bir ilk olmanın ötesinde küresel havacılıkta da tarihi an olacaktır. Gururluyuz.