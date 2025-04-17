İSTANBUL 20°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Nisan 2025 Perşembe / 19 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,1506
  • EURO
    43,7585
  • ALTIN
    4077.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • ABD'den sonra Türkiye başardı! İstanbul Havalimanı'nda tarihi adım
Ekonomi

ABD'den sonra Türkiye başardı! İstanbul Havalimanı'nda tarihi adım

İstanbul Havalimanı 3'lü Pist Uçuş Operasyonu Töreni'nde konuşan Bakan Uraloğlu, 'Bu sadece Türkiye için değil, Avrupa havacılığı için de bir ilk olmanın ötesinde küresel havacılıkta da tarihi an olacaktır. Gururluyuz.' dedi. İstanbul Havalimanı bu operasyon ile, Avrupa'da üçlü pist operasyonunu başlatan ilk meydan olacak, bu sistemle, İstanbul Havalimanı'nda aynı anda üç uçak birbirinden tamamen bağımsız pistlere iniş veya kalkış gerçekleştirebilecek.

17 Nisan 2025 Perşembe 10:20 - Güncelleme:
ABD'den sonra Türkiye başardı! İstanbul Havalimanı'nda tarihi adım
ABONE OL
Avrupa havacılığı tarihinde bir ilk olan 'İstanbul Havalimanı 3'lü Pist Uçuş Operasyonu' töreni bugün gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tarihi törende açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Aynı anda 3 uçak iniş ve kalkış yapabilecek.

Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak hedefiyle de ülkemizi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerden birisine dönüştürdük.

Yıllık 40 milyondan fazla yolcuya hizmet veren major havalimanları kategorisinde İstanbul Havalimanı'mız tam olarak 80,1 milyon yolcu ağırlayarak kendi kapasitesinde Avrupa'da 2., dünyada ise 7. sırada yer aldı.

Bu sadece Türkiye için değil, Avrupa havacılığı için de bir ilk olmanın ötesinde küresel havacılıkta da tarihi an olacaktır. Gururluyuz.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.