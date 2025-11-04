İSTANBUL 21°C / 14°C
4 Kasım 2025 Salı
Ekonomi

ABD'den Türkiye-Irak arasındaki su anlaşmasına pozitif yorum

ABD Başkanı Trump'ın Irak Özel Temsilcisi Mark Savaya, Türkiye ile Irak arasında su yönetimi ve işbirliği projelerinin finansmanı için varılan anlaşmayı takdirle karşıladıklarını belirtti.

4 Kasım 2025 Salı 10:16
ABD'den Türkiye-Irak arasındaki su anlaşmasına pozitif yorum
ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak Özel Temsilcisi Mark Savaya, Türkiye ile Irak arasında su yönetimi ve su alanında işbirliği projelerinin finansmanı için varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Savaya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, "Irak ile Türkiye arasında süregelen su yönetimi sorunlarının ele alınmasına yönelik varılan anlaşmayı takdirle karşılıyor ve Irak hükümetini bu adımından dolayı kutluyorum." ifadesini kullandı.

"Türkiye ile stratejik bir dönüm noktası"

Anlaşmanın iki ülke ilişkilerine katkı sunacağını belirten Savaya, anlaşmanın, bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi ve milyonlarca Irak vatandaşının geçimini etkileyen kuraklık ile su kıtlığına karşı sürdürülebilir kaynak yönetiminin sağlanması yolunda önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Savaya, ABD'nin bölgedeki işbirliği girişimlerini desteklemeyi sürdüreceğini aktardı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 2 Kasım'da gerçekleştirilen "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Alanında İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşması Kapsamındaki Projelerin Finansmanı için Mekanizma Belgesi" imza törenine, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani başkanlık etmişti.

Anlaşma Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından imzalanmıştı.

