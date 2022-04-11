ABD'den Türkiye'ye 'Afrika' teklifi

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, ABD'ye geçtiğimiz ay gerçekleştirilen 'ticari diplomasi' çıkarması hakkında açıklamalarda bulundu. ABD'ye giden Türk heyetinde yer alan Altunyaldız, Washington ve New York'ta gerçekleştirdikleri temaslarda, 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin iki ülkenin de en üst düzeyde benimsediğine dair görüş ve kararlılığın ortaya çıktığını söyledi.

100 MİLYAR DOLAR HEDEFİNE DESTEK

Altunyaldız, "İki ülke arasındaki ticaret hacminin 28 milyar dolara çıkması önümüzdeki dönem için çok önemli bir umut. Yaptığımız görüşmelerde bu rakamı 100 milyar dolara nasıl çıkaracağımızı konuştuk" dedi. Görüşmelerde, doğrudan yatırımın ticareti destekleyecek ana unsur olduğu vurgusu yapıldığını ifade eden Altunyaldız, "Şu anki rakamların yetersiz olduğu, karşılıklı doğrudan yatırımların artırılması gerektiği ve bunun için yapılması gerekenler konuşuldu" diye konuştu.

FARKLI EYALETLERE LOJİSTİK MERKEZİ

Yeni Şafak'ın haberine göre, Enerji, uzay, havacılık, dijitalleşme olmak üzere temel alanlarda Türkiye ile ABD'nin karşılıklı yatırımlarını artırdığını ifade eden Altunyaldız sözlerini şöyle sürdürdü:

"Afrika'da, özellikle de bize yakın Kuzey Afrika ülkelerinde, başta müteahhitlik ve altyapı olmak üzere birçok alanda ortak yatırımların yapılması hususu çok net konuşuldu. Buna çok istekli olduklarını gördük. Ayrıca, ticaretin artırılmasına dönük farklı eyaletlerde lojistik merkezlerinin kurulması ve büyütülmesini de ele aldık."

DOĞU AKDENİZ'DE 'TANAP' MODELİ

ABD'nin özellikle metalde uyguladığı ek vergilerin kaldırılmasının çok gerekli olduğunu dile getirdiklerini belirten Altunyaldız görüşmede ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte ortaya çıkan enerji bağımlılığı sorunun aşılmasına yönelik çabaların ele alındığını bildirdi. Altunyaldız, "Türkiye'nin TAP ve TANAP'ta yaptığı gibi Azerbaycan doğal gazının Avrupa'ya geçişinde oynadığı rolü Doğu Akdeniz'de uygulaması ve ABD-Türkiye-Avrupa üçgeninin projelerde birlikte çalışması konuları değerlendirildi. Buna da destek vermek konusunda istekli olduklarını gördük. Enerji iş birliği kapsamında ABD'nin LNG satışı da gündem oldu. Türkiye'ye daha çok LNG sağlayabileceklerini söylediler" dedi.

TİCARET, DİPLOMASİYİ OLUMLU ETKİLEYECEK

Ziya Altunyaldız, ticari ve yatırım diplomasisinin Türkiye-ABD ilişkilerinde yaşanılan bazı sorunlara da olumlu etki edeceğini düşündüğünü dile getirdi. Altunyaldız, "Politik meselelerin kendi mecrasında çözülmesi için zaten diplomatik çabalar sarf ediliyor. Biz de ticari ve ekonomik diplomasi yaparak, bir yandan ilişki ağını büyütmeyi ve geliştirmeyi sağlıyoruz" diye konuştu.

KİMLER KATILDI?

Geçen ayki 4 günlük ABD ziyaretine, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknolojileri Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız'ın yanı sıra TİM Başkan Vekili Başaran Bayrak ile iş insanları katıldı.