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Ekonomi

ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret! 4 ülke ile temasa geçilecek

ABD Terör Finansmanıyla Mücadeleden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Vekili Anna Morris'in öncülüğündeki ABD Hazine Bakanlığı heyetinin, Türk, Iraklı ve Suriyeli hükümet yetkilileri ve finans kurumlarıyla Ankara ve İstanbul'da görüşmesi planlanıyor.

AA23 Temmuz 2025 Çarşamba 09:53 - Güncelleme:
ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret! 4 ülke ile temasa geçilecek
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ABD İstanbul Başkonsolosluğundan yapılan yazılı açıklamada, Morris liderliğindeki ABD heyetinin 20 Temmuz'da Türkiye'ye geldiği belirtildi.

Açıklamada, ABD Hazine Bakanlığı heyetinin, Türk, Iraklı ve Suriyeli hükümet yetkilileri ve finans kurumlarıyla Ankara ve İstanbul'da temasta bulunmasının planlandığı ifade edildi.

Heyetin, "ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin Suriye'ye uyguladığı yaptırımları kaldırma kararına dikkati çekeceği ve Trump yönetiminin İran'a azami baskı kampanyasına uyum sağlanmasını teşvik edeceği" kaydedildi.

Açıklamada, ABD Hazine Bakanlığının, finans sektörünün para aklama ve terör finansmanıyla mücadele kabiliyetini artırmak için yeni Suriye yönetimine yardım etmeye hazır olduğu bildirildi.

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