13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7152
  • 6,4827
  • 234.356
  • 97.655
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

AB'de çikolata üretiminde Almanya başı çekiyor

Toplam çikolata üretiminin, 2017'de 4 milyon ton olarak gerçekleştiği AB'de, en fazla üretim yapan ülke Almanya oldu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 2017'de Almanya 1,3 milyon tonla (yüzde 32) Avrupa Birliği'nde (AB) en fazla çikolata üreten ülke olarak ön plana çıktı.
 
Almanya'yı yüzde 18 ile İtalya (700 bin ton), yüzde 9 ile Fransa ve Hollanda (400 bin ton), yüzde 7 ile İngiltere (300 bin ton), yüzde 6 ile Belçika (yaklaşık 300 bin ton) ve Polonya (200 bin ton), yüzde 4 ile İspanya (100 bin ton) takip etti.
 
AB'de toplam 4 milyon ton çikolata üretilirken, bu ülkeler toplam üretimin yüzde 90'ını oluşturdu.

YPG/PKK´nın Suriye´nin kuzeyindeki tünellerindeki görüntüleri

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

5 ay sonra yeniden Antalya açıklarında

5 ay sonra yeniden Antalya açıklarında

MHP, İstanbul için iki başvuru birden yaptı

MHP, İstanbul için iki başvuru birden yaptı

Uzan'a şok! TMSF o davayı kazandı

Uzan'a şok! TMSF o davayı kazandı

FETÖ'den gözaltına alınmıştı... Son dakika gelişmesi

FETÖ'den gözaltına alınmıştı... Son dakika gelişmesi

Polisi ısıran HDP'li vekil şimdi de tekme attı

Polisi ısıran HDP'li vekil şimdi de tekme attı

Milyonları ilgilendiriyor...Kıdem tazminatında yeni dönem

Milyonları ilgilendiriyor...Kıdem tazminatında yeni dönem

ABD, işgalin haritasını yayımladı

ABD, işgalin haritasını yayımladı

Önemli uyarı: Sakın öldürmeyin...

Önemli uyarı: Sakın öldürmeyin...
 

POPÜLER HABERLER

Anne karnında ikiz bebeklerin ´yumruklu´ kavgası

Anne karnında ikiz bebeklerin ´yumruklu´ kavgası

İsviçre medyasından 'İstanbul Havalimanı'na büyük övgü

İsviçre medyasından 'İstanbul Havalimanı'na büyük övgü

Emekliye ikinci baharda çifte maaş müjdesi

Emekliye ikinci baharda çifte maaş müjdesi

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın arşivden çıkan fotoğrafları

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın arşivden çıkan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA