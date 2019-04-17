AB'de çikolata üretiminde Almanya başı çekiyor

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 2017'de Almanya 1,3 milyon tonla (yüzde 32) Avrupa Birliği'nde (AB) en fazla çikolata üreten ülke olarak ön plana çıktı.

Almanya'yı yüzde 18 ile İtalya (700 bin ton), yüzde 9 ile Fransa ve Hollanda (400 bin ton), yüzde 7 ile İngiltere (300 bin ton), yüzde 6 ile Belçika (yaklaşık 300 bin ton) ve Polonya (200 bin ton), yüzde 4 ile İspanya (100 bin ton) takip etti.

AB'de toplam 4 milyon ton çikolata üretilirken, bu ülkeler toplam üretimin yüzde 90'ını oluşturdu.