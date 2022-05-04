Açıklamayı Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen yaptı. Buna göre, paketin kabul edilmesi halinde Rus petrolünün Avrupa'ya ithalatı yasaklanacak. Von Der Leyen, ham petrol alımının 6 ay içinde, işlenmiş petrol ürünlerininse yıl sonuna kadar tamamen durdurulacağını duyurdu.

AB Komisyonu Başkanı, Sberbank da dahil büyük Rus bankalarının SWIFT sisteminden de çıkarılacağını ifade etti. Böylece, Rusya'nın küresel ödeme sisteminden tamamen kopacağı belirtildi.

Rus televizyonlarının da Avrupa'da yayın yapması yasaklanıyor. Teklifin kabul edilmesi için AB'nin 27 üyesinin onayı gerekiyor.

Macaristan ve Slovakya petrol ambargosuna karşı çıkıyordu.