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Ekonomi

AB'den dev birleşmeye şartlı onay

Avrupa Birliği, otomobil üreticileri Fiat Chrysler ve PSA Groupe arasındaki 38 milyar dolarlık birleşmeyi, koşullu olarak onayladı.

DHA21 Aralık 2020 Pazartesi 14:44 - Güncelleme: 21 Aralık 2020 Pazartesi 14:44
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Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, iki şirketin yüzde 50'şer pay ile sahip olacakları yeni şirketin adı Stellantis olarak belirlendi. Açıklamaya göre, iki şirketin birleşme süreci 2021 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Aynı zamanda PSA, Avrupa Birliği'nin (AB) koşulları arasında bulunan rekabet kurallarına uyum için Toyota Motor Corp. ile küçük kamyonet anlaşmasını genişletecek.

Covid-19 pandemisinden büyük ölçüde etkilenen otomobil endüstrisinde büyük şirketlerin hisse senetleri geçen geçen Mart ayında sert düşmüştü. Ancak FCA, krizden başarılı bir şekilde toparlanarak, hisselerinin yılın başlangıcına göre yüzde 6.0 yükselmesini sağladı.

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