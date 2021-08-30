İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ağustos 2021 Pazartesi / 22 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3665
  • EURO
    9,8774
  • ALTIN
    488.137
  • BIST100
    1458.23
Ekonomi

AB'den Türkiye kararı!

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin (AB) Dijital Kovid-19 Aşı Sertifikası Sistemi'ne dahil edildiğini açıkladı. Bu kararla koronavirüs aşı sertifikası ve geçerli vizeye sahip olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 27 Avrupa Birliği ülkesine sorunsuz şekilde seyahat edebilecek.

DHA30 Ağustos 2021 Pazartesi 12:44 - Güncelleme: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 12:44
ABONE OL

Konuyla ilgili olarak SHGM resmi internet sitesinden yapılan duyuruda şöyle denildi:

"Dışişleri Bakanlığınca yapılan bilgilendirme çerçevesinde, Avrupa Birliği'nin (AB) Dijital Kovid-19 Aşı Sertifikası Sistemi'ne dahil edilerek, ülkemiz tarafından tanzim olunan aşı sertifikalarına eşdeğerlik verilmesine yönelik Yeterlilik Kararı (Adequacy Decision) 19 Ağustos 2021 tarihinde AB Komisyonu tarafından kabul edilerek, 20 Ağustos 2021 tarihli AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.