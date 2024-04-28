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Ekonomi

ABD'li Bakan Yardımcısı Pyatt, Türkiye'yi işaret etti: Burada rol oynayabilecek bir ülke

Türkiye ile Yunanistan işbirliğini desteklediklerini ifade eden ABD Enerji Kaynaklarından Sorumlu Dışişleri Bakanı Pyatt, doğal gazın jeopolitik fırsatlar sunduğunu kaydederek, 'Kaynakların çeşitlendirilmesi çok önemli ve Türkiye, kritik maden kaynakları ve büyük sanayi kapasitesiyle burada rol oynayabilecek bir ülke' dedi.

Star Gazetesi28 Nisan 2024 Pazar 09:12 - Güncelleme:
ABD'li Bakan Yardımcısı Pyatt, Türkiye'yi işaret etti: Burada rol oynayabilecek bir ülke
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ABD Enerji Kaynaklarından Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Geoffrey R. Pyatt, Türkiye ve Yunanistan ilişkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

New York'ta düzenlenen Doğu Akdeniz Ekonomist Konferansı'nda konuşan Pyatt, ABD'nin Yunanistan ile Türkiye arasında yeniden gerilimli dönemler görmek istemediğini vurguladı.

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Pyatt, "ABD, enerjinin çatışmanın değil, işbirliğinin itici gücü olması gerektiğine güçlü bir şekilde inanıyor. 2020'de Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerginlik gibi dönemleri bir daha görmek istemiyoruz. Ve bugün durumun o zamandan bu yana ciddi bir şekilde iyileştiğini düşünüyorum. Yunanistan-Türkiye işbirliğini destekliyoruz" dedi.

Dünya piyasalarının bir daha Rusya'ya güvenilir bir enerji tedarikçisi olarak bakmayacağını belirten Pyatt, "Bu gerçek, enerji güvenliğini ve enerji güvenliğini destekleyebilecek Doğu Akdeniz için büyük bir fırsat yaratıyor. Kaynakların çeşitlendirilmesi çok önemli ve Türkiye, kritik maden kaynakları ve büyük sanayi kapasitesiyle burada rol oynayabilecek bir ülke" ifadelerini kullandı.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına değinen Pyatt, doğal gazın da "jeopolitik fırsatlar sunarak Avrupa'nın enerji haritasını değiştiren" bir sektör olarak öne çıktığını kaydetti.

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