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Ekonomi

ABD'li bankadan dolara karşı TL tavsiyesi

ABD'li dev finans kuruluşu Citi, dolara karşı Türk Lirası önerisinde bulundu.

30 Nisan 2024 Salı 07:50 - Güncelleme:
ABD'li bankadan dolara karşı TL tavsiyesi
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Uluslararası dev banka şirketi Citi'den dolara karşı TL'de uzun pozisyonda kalma tavsiyesi geldi. Türk Lirası'nın önümüzdeki aylarda sermaye akışı çekeceğini belirten Citi analistleri, Türkiye'ye yönelik kritik açıklamalarda bulundu.

DOLARA KARŞI TL'Yİ ÖNERDİLER

Citi analistleri, 6 aylık forward işlemleri üzerinden Türk Lirası'nda dolara karşı uzun pozisyon alınmasını önerdi. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre yetkililerin aynı zamanda yurt içi para akışını döviz mevduatlarından uzaklaştırmak için kademeli bir çabaya da odaklandığı belirtti.

"TCMB TEMKİNLİ DURUŞUNU SÜRDÜRMEYE HAZIR"

Analistler, "Seçimlerin artık ufukta görünmediği bir dönemde TCMB yurt içi parasal koşulların daha da sıkılaştırılması için mücadele ederek temkinli duruşunu sürdürmeye hazır" değerlendirmesinde bulundu.

"GÖZ ARDI ETMİYORUZ"

Merkez Bankası'nın şu an için politika faizlerini doğrudan artırmak yerine makro ihtiyati tedbirlere daha fazla odaklanabileceği belirten analistler, "Ancak tüketici enflasyonunun Mayıs/Haziran aylarında zirveye ulaştığı dönemde daha fazla faiz artışı ihtimalini tamamen göz ardı etmiyoruz" ifadelerine yer verdi.

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