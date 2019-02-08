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ABD’li heyete ‘vergi muafiyeti’ çağrısı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Odası Ortadoğu ve Türkiye Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy, Türk ve ABD iş dünyası temsilcileri, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen çalışma yemeğinde bir araya geldi.

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Toplantıda ABD’li heyetten çelik vergisinde Türkiye’nin muaf tutulması istendi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD’nin Türkiye’den çelik ithalatına getirdiği ilave gümrük vergisini hakkaniyetli bulmadıklarını belirterek, “Bu uygulama 2018 yılında Türkiye’nin ABD’ye demir çelik ürünleri ihracatını son derece olumsuz etkilemiştir. Türkiye’nin bu uygulamadan muaf tutulması, hem ikili ticarete hem de ikili ilişkilerimize katkı sağlayacaktır” dedi. Hisarcıklıoğlu Türkiye ile ABD arasında serbest ticaret anlaşması yapılması konusunda ABD iş dünyasından destek istedi.Toplantıda Bakan Pekcan’ın şahitliğinde TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile ABD Ticaret Odası Ortadoğu ve Türkiye Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı Choksy tarafından 2019 yılı Eylem Planına ilişkin Mutabakat Zaptı imzalandı.     

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