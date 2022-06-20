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Ekonomi

Katar'dan doğal gaz hamlesi! Resmen imzalandı

Katar, ABD'li enerji firması ConocoPhillips ile ülkenin kuzeydoğusunda bulunan doğal gaz sahasının genişletilmesi yönünde anlaşma imzalandığını açıkladı.

AA20 Haziran 2022 Pazartesi 20:10 - Güncelleme:
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Katar Enerji Şirketi'nden yapılan yazılı açıklamada, İtalyan ENI ve Fransız Total şirketlerinin ardından, ABD'den ConocoPhillips şirketiyle ülkedeki doğal gaz alanını genişletmek üzere ortaklık geliştirildiği duyuruldu.

Projenin maliyetinin 28 milyar 750 milyon dolar olduğu belirtilen açıklamada, Katar Enerji Şirketi'nin projedeki ortaklık payının yüzde 75, ConocoPhillips'in payının ise yüzde 25 olduğu kaydedildi.

Doğal gaz alanının genişletilmesi projesine dair bilgi veren Katar Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Saad bin Şeride el-Kabi, projeyle Katar'ın 77 milyon tonluk yıllık sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretim kapasitesinin "2026 yılına kadar 110 milyon tona çıkarılacağını" ifade etti.

Kabi, Katar'ın LNG üretiminin yüzde 80'inin Asya'ya ihraç edildiği bilgisini vererek, ilave üretimle Avrupa'ya daha fazla LNG ihraç edileceğine dikkati çekti.

- KATAR KUZEYDOĞU DOĞAL GAZ SAHASINI GENİŞLETİYOR

Katar Enerji Şirketi dün yaptığı açıklamada, İtalyan enerji firması ENI ile ülkenin kuzeydoğusundaki doğal gaz sahasının genişletilmesi yönünde anlaşma yapıldığını bildirmişti.

Doha yönetimi 12 Haziran'da ise aynı bölgedeki doğal gaz sahasının genişletilmesi için Fransız enerji şirketi Total'le anlaşma imzalamıştı.

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