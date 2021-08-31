ABD'li ünlü yatırımcı Mark Mobius'dan altın tavsiyesi

31 Ağustos 2021 Salı 12:51 - Güncelleme: 31 Ağustos 2021 Salı 12:51

Ünlü yatırımcı Mark Mobius, kurlardaki devalüasyon riskine karşı yatırımcılara portföylerinin yüzde 10'unu altına ayırmaları tavsiyesinde bulundu.

Bloomberg'in haberine göre, Mobius koronavirüs salgınıyla mücadele için uygulamaya geçirilen görülmemiş boyuttaki teşvikleri takiben kurlarda devalüasyon yaşanacağını, yatırımcıların portföylerinin yüzde 10'unu fiziki altına ayırmaları gerektiğini söyledi.

Para arzı dikkate alındığında önümüzdeki yıl küresel olarak kur devalüasyonunun oldukça önemli bir konu olarak gündeme geleceğini belirtti.

Altın konusunda pozitif yaklaşımıyla bilinen Mobius, "Hükümetlerin tüm altına el koyma tehlikesi olmaksızın hemen erişebileceğiniz fiziki altına sahip olmak çok daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.

GEÇEN YIL REKOR KIRMIŞTI

Covid-19 salgını dolayısıyla yatırımcıların güvenli limanları tercih etmesi nedeniyle altın geçen sene 2 bin doları aşarak rekor kırmış, aşılamaların hızlanmasıyla ise geri çekilmeye başlamıştı.

2021 yılında ise altın fiyatlarında yüzde 5'e yakın düşüş izlendi.