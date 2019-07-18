ABD’liler ortak üretim için geliyor
Türk ve ABD’li firmalar arasında yeni bir işbirliği dönemi başlıyor. Amerika’nın önde gelen 14 sanayi, yatırım ve danışmanlık şirketi, Türk firmalarla ortaklık ve işbirliği görüşmelerinde bulunmak üzere önümüzdeki hafta Türkiye’ye geliyor.
23-24 Temmuz’da İstanbul’da düzenlenecek ‘US Turkey Executive Leaderhip Business Roundtable-ABD Türkiye Üst Düzey Liderler Yuvarlak Masa Toplantısı’yla Türkiye ve ABD ekonomik ilişkilerinin yeni bir boyut kazanacağını belirten Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi Genel Başkanı Uğur Terzioğlu, bu toplantıyı ABD Başkanı Donald Trump’un talimatıyla ABD eski İçişleri Bakanı Ryan Zinke’nin organize ettiğini vurguladı. Aynı zamanda Türk Dostluk Grubu üyesi olan Zinke’nin iki ülke ilişkilerine büyük önem verdiğini söyleyen Terzioğlu, 14 ABD’li firmanın hem yönetim kurulu başkanlarının hem de hukukçularının geleceklerinin altını çizdi.
SOMUT ADIMLAR ATILACAK
Amerikalıların bu organizasyona son derece önem verdiklerini vurgulayan Terzioğlu, bu toplantılarda ortak üretim konusunda somut sonuçların alınmasını beklediklerini belirtti. Her biri kendi alanında öncü olan bu firmaların Ukrayna, Macaristan, Beyaz Rusya gibi birçok ülkede yerel firmalarla ortak yatırımlarının olduğunu hatırlatan Terzioğlu “ABD’liler Türk şirketlerle ortaklık yapmak konusunda çok kararlılar” dedi.
KiMLER KATILIYOR?
Türkiye’ye gelecek ABD’li firmalar: Artillery One LNG, Cox Oil, 7th Generation, Tellurian, KIG, Artillery One Cybersecurity, Continental Divide International, Anderson Economic Group, Saltzman & Evinch, Mergen Group LLC, Talos Energy, Herrick Feinstein LLP, Echelon Studios, Steel Construction and Finance LLC.
türk tarafından geniş katılım: Koç Enerji Grubu, Ege Gas, Limak Holding, Aktifbank, Turan Borfit, Borusan, Botus, Sancak Grubu, Tekfen, Çalık Holding, Makyol, Kalyon, Alarko ve Gülermak gibi Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin üst düzey yetkililerinin de katılacağı toplantıya Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ajansı ISPAT ile çeşitli bakanlıkların ve iş dünyası kuruluşlarının yetkililerinin de katılması bekliyor.
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