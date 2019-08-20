26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7375
  • 6,3759
  • 275.986
  • 96031.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

ABD'nin açıklamasından sonra Bitcoin düşüşe geçti

Küresel ticari gerilimlerin yeniden yükselmesine paralel olarak kripto para birimi piyasalarında görülen olumlu eğilimin yerini düşüşe bırakmasıyla piyasa hacmi 275 milyar 813 milyon dolarla 275 milyar dolar düzeyinin üzerinde tutunuyor.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in iki ülke arasında bir ticaret anlaşması oluşturulması için Pekin yönetiminin Hong Kong bütünlüğü ve yasalarına saygı göstermesinin bir şart olduğu açıklamasının ardından Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin’e Hong Kong protestocularının konuşma özgürlüğünü koruma çağrısı yaptı.
 
Söz konusu açıklamaların ardından ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimlerin yükselmesiyle piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.49 düşüşle 10 bin 657 dolara geriledi ve 190 milyar 625 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 69.1’ini oluşturdu.
 
Toplam 2,457 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 82’si düşerken, piyasadaki düşüşe yüzde 13.13 ile 47’nci sıradaki Egretia öncülük etti. En yüksek hacimli 10 kripto para biriminden de son 24 saatte yüzde 3.83 ile en çok Litecoin değer kaybetti.
 
Gelişmelere paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte 275 milyar 813 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 47 milyar 895 milyon dolar olarak hesaplandı.
 
En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;
 
Bitcoin yüzde 0.49
Ethereum yüzde 2.06
Ripple yüzde 3.07
Bitcoin Cash yüzde 2.28
Litecoin yüzde 3.83
Binance Coin yüzde 2.29
Tether yüzde 0.01
EOS yüzde 2.94
Bitcoin SV yüzde 2.10
Monero yüzde 1.28 düştü.

Tepkilere rağmen tekrar Bodrum´a gitmişti... Ve İmamoğlu tatilden dönebildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kıran Operasyonuna 129 tim 14 tabur katıldı

Kıran Operasyonuna 129 tim 14 tabur katıldı

Keşmir’de 6 Hintli askerin öldürüldü

Keşmir’de 6 Hintli askerin öldürüldü

"İkinci Vatan: Türkiye" belgeseli hazırlandı

'İkinci Vatan: Türkiye' belgeseli hazırlandı

İtalya'da hükümet krizi! Ve istifasını duyurdu

İtalya'da hükümet krizi! Ve istifasını duyurdu

'Antalya belediyesini adeta çiftliğe çevirmişler'

'Antalya belediyesini adeta çiftliğe çevirmişler'

Çinliler sonunda bunu da yaptı: Klonladılar

Çinliler sonunda bunu da yaptı: Klonladılar

İlber Ortaylı'dan Rus hocalara Osmanlıca dersi

İlber Ortaylı'dan Rus hocalara Osmanlıca dersi

Ankaralılar dikkat! Meteoroloji uyardı

Ankaralılar dikkat! Meteoroloji uyardı
 

POPÜLER HABERLER

Tepkilere rağmen tekrar Bodrum´a gitmişti... Ve İmamoğlu tatilden dönebildi

Tepkilere rağmen tekrar Bodrum´a gitmişti... Ve İmamoğlu tatilden dönebildi

Tırpanla ot biçip taş kaldırıyor! Şampiyonaya böyle hazırlanıyor...

Tırpanla ot biçip taş kaldırıyor! Şampiyonaya böyle hazırlanıyor...

NASA'nın paylaşımı sosyal medyayı salladı

NASA'nın paylaşımı sosyal medyayı salladı

Çocukluk hayali sele kapıldı, şimdi ise...

Çocukluk hayali sele kapıldı, şimdi ise...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA