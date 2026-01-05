İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ocak 2026 Pazartesi / 17 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0458
  • EURO
    50,3573
  • ALTIN
    6129.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri hamlesi petrol şirketlerine yaradı
Ekonomi

ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri hamlesi petrol şirketlerine yaradı

ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahale sonrasında ABD'li petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi.

AA5 Ocak 2026 Pazartesi 13:41 - Güncelleme:
ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri hamlesi petrol şirketlerine yaradı
ABONE OL

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela'ya yönelik askeri müdahale sonrasında ülkenin petrol endüstrisine dahil olacaklarını açıklamasının ardından ABD'li petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi.

Piyasa öncesi işlemlerde ABD'li petrol şirketi Chevron Corp hisselerinde artışlar yüzde 10'u bulurken, ConocoPhillips hisselerindeki yükseliş yüzde 9'a yaklaştı.

Hisselerdeki değer artışı, Exxon Mobil Corp'da yüzde 3,4 oldu.

ABD Başkanı Trump, Venezuela'ya düzenlenen saldırıların ardından, dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkenin petrol endüstrisine "çok güçlü şekilde" dahil olacaklarını açıklamıştı.

Trump, "ABD'nin dev petrol şirketlerini (Venezuela'da) devreye sokacağız, milyarlarca dolar harcayarak petrol altyapısını onaracaklar ve ülke için para kazanmaya başlayacaklar." diye konuşmuştu.

  • ABD Petrol Şirketleri
  • Askeri Müdahale
  • Venezuela Petrol

ÖNERİLEN VİDEO

Kontrolden çıkan tır eve daldı: Kaza anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.