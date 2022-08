Abdülhamid Han için Kâşif hamlesi! Yüzde 80'e yükseltildi

Türkiye'nin derin deniz sondaj faaliyetlerinde kritik öneme sahip olan Kâşif İnsansız Su Altı Aracı, Abdülhamid Han gemisinde yerini almak için hazırlanıyor. Yüzde 80 yerlilik oranına sahip olan Kâşif, 3 bin metre derinlikte 24 saat esasına göre çalışabiliyor. Fatih ve Kanuni gemilerinde de görev yapan Kâşif'e yurt dışından da büyük ilgi var.

Türkiye, savunma sanayiinde sadece karada değil denizlerde de büyük ilerleme kat ediyor. Türkiye'nin derin deniz sondaj faaliyetlerinde en kritik unsurlarından biri olan Kâşif İnsansız Su Altı Aracı'nın üçüncüsü Abdülhamid Han gemisinde yerini almak için hazırlanıyor. Türk mühendisleri tarafından üretilen Kâşif 1'in yerlilik oranı yüzde 53 civarında olurken Kâşif 3'ün yerlilik oranı % 80'e yükseldi. Uluslararası alanda ilgi gören su altı robotları, Türkiye'nin denizlerdeki eli, kolu ve gözü oldu.

YERLİLİK ORANI HER ÜRÜNDE ARTIYOR

Kâşif 3'ü üreten Armelsan, Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayiinde çok önemli işlere imza atan firmalarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Armelsan Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Can Emre Bakım, Kâşif 3'ün yüzde 80 oranında yerlileştiğini vurgulayıp "İlk yapılan Kâşif 2020 yılında üretilmişti ve o zaman daha gaz keşfi yapılmamıştı, gaz keşfinin yapılması ile birlikte ihtiyaçlarda değişikliklere bağlı olarak sistemde bazı minör değişiklikler yapıldı. Her robotta yerlilik oranları arttırıldı. Kâşif 1'de yüzde 53 civarında yerlilik oranımız varken Kâşif 2'de yerlilik oranımızı yüzde 65'in üzerine çıkardık. Kâşif 3'te ise yerlilik oranımızı %80'e çıkardık. İlerleyen dönemlerde bu oranlarımızı daha da fazla yükseltmeyi hedefliyoruz." dedi.

DÜNYADA 4. ÜLKEYİZ

Kâşif'in, 3 bin metre derinlikte dahi çalışabildiğini söyleyen Bakım, "Sondaj gemisine canlı olarak görüntü aktarabilen, sondaj gemisinden gelen talimatlar çerçevesinde conta değişimi yapan, kuyu başı temizliği, kesme-biçme faaliyetlerini tek başına yapabilen tabiri caizse denizde elimiz kolumuz ve gözümüz olmuştur. Kâşif 1 Fatih Sondaj gemimizde şu an 12 bin saattir aktif olarak görev yapıyor. Kanuni sondaj gemimizdeki Kâşif 2'nin aktif çalışması 7 bin saati geçti. Kâşif 3'ün de bir o kadar çalışacağını düşünüyoruz. Daha önceden hidrolik olarak üretilen cihazlar, şu an itibariyle hibrit cihazlara dönüşmüş durumda dünyada aktif olarak üretim yapan 3 ülke bulunuyor biz de 4. ülke olduk. Şu an Kâşif dünya üzerindeki en yüksek iş gücüne ve en yüksek hidrolik güce sahip cihaz konumunda." ifadelerini kullandı.

DIŞARIDAN YOĞUN İLGİ VAR

Yeni Şafak'ın haberine göre, Kâşif'i diğer küresel firmalardan yaklaşık yüzde 35 oranında düşük maliye ürettiklerini ifade edin Emre Bakım, "Uluslararası alanda dost ve kardeş ülkelerin yoğun ilgisine ve talebine maruz kalıyoruz. 2023 yılı itibariyle uluslararası fuarlarda Türk mühendislerimizin ürünlerini sergileyeceğiz. Hem Karadeniz'deki gaz sahamızda ve yeni açılacak sondaj kuyularında, hem de kısmet olursa Akdeniz'de yapılacak keşif sonrası tüm faaliyetlerde kullanılan su altı robotlarının tamamen yerli olması ilk hedefimizdir. Tabii ki bununla yetinmeyerek yakın dönemde ihracat başarısı sağlamayı da hedefliyoruz." dedi.

ATİNA ALARMDA!

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Yunanistan'ı panikletmeye devam ediyor. Daha önce sondaj gemisi için üç farklı hayali senaryo üreten Yunan basını bu kez Kıbrıs'a çıkarma yapıldığı tarih için farklı bir senaryo ortaya attı.

Dünyada sadece 5 tane olan ve birisi de Türkiye'de bulunan Abdülhamid Han Gemisi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği hedefe doğru yola çıkmasının yankıları sürüyor. Yunan basını gemiyi bir kez daha manşetlerine taşırken tarih vererek 'en tehlikeli senaryoyu' açıkladı.

15 AĞUSTOS ENDİŞESİ

Daha önce geminin görev yeriyle ilgili üç farklı senaryo ortaya atan komşu basını dördüncü ve en tehlikeli senaryoyu da dün açıkladı.

Ta Nea gazetesi, Atina'da Kıbrıs'a çıkarma yapıldığı 14 Ağustos'tan bir gün sonrası için 15 Ağustos'ta sıcak bir durumun yaşanmasından endişelenildiğini sayfalarına taşıdı. Gazete, Türkiye'nin terör örgütü FETÖ ve PKK üyelerinin kaçış rotası olan Evros ve ona yakın olan adaların açıklarında da çalışma yapabileceğini yazdı.

Kendisine verilen komutları robotik kollarıyla binlerce metre derinlikte çok zor şartlar altında dahi başarıyla gerçekleştiren Kâşif, deniz altında kesme, conta değiştirme, açma ve kapama, kuyu başı temizleme gibi operasyonları 24 saat çalışma prensibiyle gerçekleştiriyor. Farklı özelliklerde ki kameraları ile gemiden yapılan yönlendirmelerle platforma sorunsuz görüntü aktarımını sağlıyor. 350 kg ekipman taşıma kapasitesine sahip olan Kâşif 3, 3 bin metre derinde operasyonu gerçekleştirebilir.